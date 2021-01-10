نفذوا 10 مشروعات علمية في وقت قصير .. طلاب بهندسة حلوان يبتكرون جوانتى ناطق لمساعدة ذوى الهمم .. وروبوت محارب لكورونا





* الجوانتي الناطق.. أحدث اختراعات طلاب هندسة حلوان



* روبوت محارب الكورونا من تنفيذ طلاب هندسة حلوان



دائمًا ما يعانى الأشخاص المصابون بفقدان القدرة على الكلام- لعوامل طبيعية منذ الولادة أو عوامل بيئية كحادثة أثرت عليهم مما أدى إلى فقدان الصوت أو عدم القدرة على الكلام- من صعوبة في التواصل مع الناس فى المجتمع الأمر الذى يجعلهم منعزلين فى وحدتهم لا يتحدثون سوف بلغة الإشارة والتى يجهلها الكثير من الناس وذلك ما يزيد فى انعزال الشخص الابكم وابتعاده عن المجتمع لعدم قدرته على الكلام والتواصل مع المجتمع .





لمساعدة هذه الفئة ابتكر فريق بيكسلز بكلية الهندسة بجامعة حلوان جوانتى ناطقًا قادرًا على تحويل لغة الإشارة إلى كلام مسموع ليتمكن الأشخاص البكم من التواصل مع الناس فى المجتمع ومساعدة الأشخاص من ذوى القدرات الخاصة الذين يعانون من الصم والبكم فى الاندماج داخل المجتمع ومخاطبة الجميع والتحدث معهم





جاء هذا الابتكار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، في إطار اهتمام جامعة حلوان بالابتكارات الطلابية المتميزة التي تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة المجتمع .





وأوضح فريق بيكسلز لـ "صدى البلد" آلية عمل الروبوت حيث قالت الطالبة مريم سعداوى عضو الفريق والمشاركة فى تصميم الجوانتي الناطق إن الجوانتي يقوم بالتعرف على وضع اليد وعلى مقاس أصابع اليد فى البداية ومعرفة وضع اليد سواء كانت مفرودة أو مطوية وبعد التعرف على مساحة اليد يقيس الدوران في اليد ويقيس مرونة الإصبع ودرجة الانحناء فيه، ثم يقوم الجوانتى بقراءة الإشارة التى تقوم بها ويحولها الى كلام مسموع من خلال السماعة المزودة بالجوانتى .





واضافت مريم ل موقع صدى البلد ان الجوانتي مزود بـ3 سينسور حتى يتمكن من التمييز بين حركات اليد ومواضع الأصابع، التى تمثل الحروف والأرقام والكلمات والعبارات ، ويتم تحويل الإيماءات والإشارات إلى كلام منطوق ومسموع من خلال الجوانتي ، وأوصحت أنهم يعملون على تطوير الجوانتي وتحسينه حيث من المفترض أن يعمل بسبعة سينسور وليس بثلاثة فقط ولكن نظرا لقلة مواردهم المالية لم يستطيعوا تزويده بأكثر من 3 سنسور فقط .





وقال الطالب نور الدين مجدي رئيس فريق بيكسلز إن القفاز الذكي كان نتاج ورشة عمل قام بها طلاب الفريق وان الجوانتى تكلفته تخطت الألف جنيه ب،تمويل ذاتى من الطلاب المنفذين للمشروع بالكامل ،





وتمنى ان يتم دعم الفريق حتى يتمكن من تحسين القفاز الناطق وجعله أكثر دقة وقوة عند الاستخدام ولمساعدة الأشخاص على تعلم لغة الإشارة بأنفسهم وأوضح أن الفريق استطاع تنفيذ وإطلاق 10 مشروعات علمية في فترة قليلة للغاية .

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وتكون فريق الطلاب المخترعين للجوانتي الناطق من :

نور الدين مجدي، عمار محمد، محمد سمير ، أحمد نبيل، جون عطية، أحمد شريف، مروة الفقي، أحمد طه، محمود عزت، أحمد سمير، مريم سعداوي، نانسي أسامة، هدير أشرف، محمد حسام ، فاطمة خالد، منة السيلاوي.





وقد قام الفريق أيضا بتصميم روبوت يمكنه القيام بأعمال الإنسان اليومية كما أنه مزود بكاميرا وذلك يمكن الإنسان استخدامه عن بعد وإصدار أوامر يقوم الروبوت بتنفيذها .





وأوضح فريق بيكسلز فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الروبوت يمكن الاستعانة بيه فى أعمال الاستقبال وتوجيه الآخرين أو أعطاهم ارشادات ونصائح كما يمكنه أيضًا توزيع اوراق دعاية وإعلانات وبذلك يمكن الاستعانة بيه بدلآ من الإنسان وتقليل الزحام والتكدس فى الإمكان المغلقة والتى يتواجد فيها الكثير من الناس السؤال أو الاستفسار وبذلك نمنع انتشار فيروس كورونا خاصة مع مواجهة مصر الموجة الثانية فيروس كورونا .





وقال الطالب مينا سمير من طلاب الفرقة الثالثة إنتاج بهندسة حلوان ان الروبوت يمكنه التواصل مع الشخص الواقف أمامه بفضل قدرة التحكم فيه عن بعد بذلك يستطيع الروبوت عمل محادثه كامله أمام الإنسان الواقف أمامه وتوجيه إلى الوجه الصحيحة كما يمكن استخدامه فى إمكان الاستقبال فى اى منشأ أو جامعة أو مستشفى ويكون الإنسان فى مكان آخر بعيد عن الروبوت وبذلك نكون قد استطعنا أن نساهم فى الحد من التعرض للعدوى فى فيروس كورونا ومنع انتقال المرض من شخص لآخر .





وأضاف أن لديهم أفكار جديدة ومشروعات أخرى استطاع تنفيذها فى خلال الفصل الدراسي الأول حيث أنهم استطاعوا أيضا أن يصمموا لعبة يستطيعوا التحكم بها من خلال جوانتى يتم ارتداؤه للتحكم في اللعبة بشكل كام، كما استطاعوا أيضًا تصميم برنامج يمكنه التعرف على اى لعبة من اللعاب الكمبيوتر والبلايستيشن من خلال صورة اللعبة فقط .





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ونوه الطلاب الى أن جميع هذه الأعمال تمت فى فترة زمنية قصيرة جدا على مدار الفصل الدراسي العام الدراسي الجامعي 2020/2021 وجميعها من خلال الجهود الذاتية من الطلاب ومن خلال أفكارهم ومن أموالهم الخاصة .





ووجه أعضاء فريق بيكسلز الشكر للدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان عن مجهوداتهم ودعمه الدائم لهم والوقف بجانبهم وللدكتورة رؤي مبارك مسئولة النشاط.





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وأضاف نور الدين مجدي، أحد أعضاء "بيكسلز" ان جامعة حلوان وكلية الهندسة دائما ما تكون متميزة على باقى كليات الهندسة فى الجامعات الاخرى وذلك بسبب دعم الجامعة لهم.





وأعرب الطالب جورج عطية عن سعادته لما قدمته له الكلية حيث قال إنه لولا دعمهم ما استطاعوا تنفيذ أفكارهم.



وأوضح الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة أن فكرة هذا الابتكار هي عبارة عن قفاز ذكي يرتديه الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يترجم لغتهم من خلال مجموعة من المستشعرات تقوم بتحديد موقع اليد و الأصابع المتحركة و القفاز مزود بوحدة صغيرة لتحديد المحل الهندسي لاحداثيات الحركة التي يتم تحويلها الي كلمة مسموعة تعبر عن الإشارة التي يؤديها يرتدي القفاز، وتمنى لإعضاء الفريق التفوق والتميز الدائم لهم على المستوى الدراسي و العملي والشخصى .