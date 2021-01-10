10 معلومات عن ملكة جمال إنجلترا المتطوعة لخدمة مرضى كورونا

عادت ملكة جمال إنجلترا لعام 2019، الدكتورة بهاشا موخيرجي إلى بريطانيا بعد انضمامها إلى مقاتلي الخط الأمامي من الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا المستجد بعد أطول جولة عالمية تطوعية لملكة جمال.





ملكة جمال إنجلترا ، عام 2019، الدكتورة بهاشا موخيرجي: ويستعرض «صدى البلد» 10 معلومات عن





- انضمت للمسابقة بعد تخرجها من جامعة نوتنجهام، وبدأت أول يوم في عملها طبيبة مبتدئة بمستشفى بيلجريم في بوسطن.





- شاركت بهاشا صاحبة الـ 25 عامًا، من مدينة ديربي في نهائي ملكة جمال العالم بعد فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا.





- ظلت متشوقة إلى الحفل الختامي لملكات جمال إنجلترا لدرجة أنها ركبت القطار في الرابعة صباحًا تاركةً المستشفى بحذاء واحد فقط.





- تعد الدكتورة بهاشا موخيرجي أول ملكة جمال من جنوب آسيا لإنجلترا، لكن كانت لديها اهتمامات بعروض الأزياء والرقص منذ صغرها.





- في إحدى المرات لم تحصل على درجات مرتفعة في الامتحانات فطلب منها والدها التركيز في الدراسة ثم استئناف المشاركة في المسابقات بعد التخرج.





- عاشت بهاشا في انجلترا منذ أن كانت تبلغ من العمر 9 سنوات حتي أتت مع والديها من كولكاتا الهندية إلى المملكة المتحدة، ومنذ صغرها أرادت أن تصبح طبيبة.





- عملت في الطب لمدة شهرين ثم ركزت على مسابقة ملكة جمال العالم في ديسمبر 2019 في لندن حتي بدأت في جولة سفر حول العالم.





- بدأ الوباء وازدادت حالات الإصابة وهي في الهند حيث تم إغلاق المطارات وتقطعت بها السُبل في أحد الفنادق، فشعرت أنها لابد أن تفعل شيئًا ما وتساهم في الجائحة بشكل إيجابي كطبيبة وملكة جمال.





- عادت ملكة جمال إنجلترا إلى العمل كطبيبة مرة أخرى، ولم تجد أي صعوبة في ذلك مع القدرة على اعتنائها ببشرتها ونظامها الغذائي وممارسة التمارين الرياضية عبر الانترنت أثناء الجائحة.





- شكلت رابطة وثيقة مع زملائها في المستشفى التي تطوعت بها مع كتابة قصيدة لدعمهم وتصوير فيلم قصير عن إنجازتهم أيضًا ودعمًا للعائلات التي توفي منها أطباء إضافة إلى رعاية المرضى.