غلق وتشميع 8 مقرات للدروس الخصوصية وحضانة في البحيرة..صور

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( أبو حمص - مركز دمنهور - رشيد - مركز وبندر كفر الدوار - كوم حماده - حوش عيسى - ايتاى البارود - ادكو - الدلنجات - شبراخيت - النوبارية - ابو المطامير - الرحمانية )، ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.





وتنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأسفرت الحملات المرورية عن الآتي :-





- متابعة أماكن الدروس الخصوصية بمركز ومدينة كوم حمادة، وتم رصد مركز قام بفتح المكان بعد الغلق تحرير محضر بالواقعة وغلقه مرة أخرى.

- المرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة نظير بمركز كفر الدوار، وتم غلق وتشميع 4 مقرات.





- المرور على مراكز الدروس الخصوصية بقري (جواد حسني و كيمان دميسة و كفر حصام وكوم القناطر) بمركز أبو حمص، وتم الغلق والتشميع لمركزين معلم بمدرسة كوم القناطر الإعدادية وآخر معلم إنجليزي بمدرسة عمران.

- متابعة مقرات الدروس الخصوصية بمركز الرحمانية، تبين وجود معلم كيمياء وتم اخذ اقرار بعدم اعطاء دروس خصوصية وكذا غلق حضانة بها ٣ فصول لعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ويذكر أن شدد محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر وجودة المعروضات والإعلان عن الأسعار، لمنع التلاعب ومكافحة الإحتكار وضبط الأسواق، مع المتابعة المستمرة لإلتزام المحال بتطبيق القرارات الإحترازية التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنها غلق المحلات خلال المواعيد المحددة والإلتزام بالحظر .





اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة



