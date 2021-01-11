ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سلطات ميشيجان تحظر حمل السلاح في أعقاب فوضى 6 يناير

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:55 م
فوضى 6 يناير
فوضى 6 يناير
Advertisements
على صالح
تحركت سلطات ميشيجان الأمريكية لحظر حمل السلاح المفتوح داخل مبنى الكابيتول بالولاية بعد أعمال العنف الأخيرة في مبنى الهيئة التشريعية الفيدرالية، حيث اقتحمت حشود من المتظاهرين الكونجرس يوم الأربعاء، 6 يناير.

ومن خلال تصويت بالإجماع خلال اجتماع يوم الاثنين، قدمت مجموعة من ستة مفوضين الحظر.

وقال غاري راندال، رئيس اللجنة: "لقد ذهبنا إلى أبعد ما يمكن أن تذهب إليه اللجنة في هذه القضية في الوقت الحاضر".

ويرسم الحظر أيضًا خطًا مماثلا لما كان عام 2020 المضطرب، حيث شهد عددًا من الاحتجاجات التي انتشرت جيدًا في أراضي الكابيتول بالولاية حيث احتشد المتظاهرون ضد إجراءات كورونا الموسعة في أواخر أبريل، في ذروة الوباء وفرض الإغلاق في الدولة.

وخلال العام الجاري، وتحديدا في يوم 7 يناير، تم إغلاق مبنى الكابيتول مؤقتًا بسبب تهديد أمني، ما دفع الشرطة إلى التحقيق في الأمر.

ةوصل الإنذار بعد يوم من حصار المتظاهرين مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة مطالبين بإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية ، مما أدى إلى إجراءات عزل بدأها النواب الديمقراطيون. 

وأصر الأخير على أن الرئيس ترامب ، الذي خاطب مؤيديه قبل وقت قصير من الهجوم على مبنى الكابيتول ، الذي أودى بحياة خمسة أشخاص ، يجب أن يحاسب على أعمال الشغب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عد كل صوت.. الاحتجاجات تندلع في جميع أنحاء الولايات المتحدة .. أنصار ترامب يتجمهرون أمام مراكز الانتخابات .. وبايدن يقترب من الاستيلاء على البيت الابيض|شاهد

مسلحون من أنصار ترامب يحاصرون منزل وزيرة في ولاية ميشيجان

بعد اشتباكات عنيفة بالكونجرس.. انتهاء حظر التجول في العاصمة الأمريكية

إغلاق مبنى الكابيتول في ميشيجان بسبب تهديدات أمنية

ترامب يمنع كبير موظفي مايك بنس من دخول البيت الأبيض

أرداها قتيلة.. إيقاف شرطي أطلق النار على امرأة في أعمال الشغب بالكابيتول

ترشيحاتنا

تصل لـ 50 ألف جنيه.. اِعرف قيمة الغرامات المرورية بالقانون الجديد

الصحة تعلن عن الفئات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا

تأجيل الحكم فى قضية "طفل المرور" لجلسة 18 يناير

مش سويقة.. أيمن بهجت قمر يفتح النار على رامي صبري بسبب عمرو دياب

بعد نقله إلى معهد ناصر ..تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة

مستشار الرئيس لشئون الصحة: المسحة ليست معيارا لتحديد الإصابة بـ كورونا ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور