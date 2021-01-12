أخبار الرياضة.. وصول كأس العالم لكرة اليد إلى مصر.. شيكابالا يحسم رحيل زيزو.. خناقة سامي الشيشيني وغزل المحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الثلاثاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.





يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقليا علي منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز





تعود بعثة فريق الإسماعيلي، الى القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعدما ودع الفريق بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، عقب الهزيمة من الرجاء بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور قبل النهائي.





تصل نسخة كأس العالم لكرة اليد رجال، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث تستضيف مصر النسخة الـ27 من البطولة خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.





أعلن الإعلامي سيف زاهر ترشح أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق على منصب الرئيس في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.





انتقد طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، قرار اتحاد الكرة المصري بشأن إلغاء المسحات والـ"رابيد تيست" للاعبي ومدربي فرق دوري القسم الثالث والرابع.





تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مع غرفة العمليات المركزية لبطولة العالم لكرة اليد، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والإدارية الخاصة بوصول المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد، والتي كان آخرها منذ ساعات، بوصول منتخبي أيسلندا والبرتغال على متن طائرة مصر للطيران، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، استعدادًا لمونديال اليد الذي سيُقام يوم الأربعاء على أرض الفراعنة.





قال طه السيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إنه يرفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة لأنه فريق عريق وفرصته كبيرة في البقاء بالدوري الممتاز.





قال سامي الشيشيني، المدير الفني السابق لنادي أسوان، إن فيروس كورونا وعدم التقدير في بعض المواقف من أسباب رحيله عن الزمالك خلال ولاية باتريس كارتيرون.





قال سامي الشيشيني، المدير الفني السابق لنادي أسوان، إنه سعيد بالفترة التي قضاها مع أبناء الجنوب، مؤكدا احترامه الكامل لإدارة النادي.





علق محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن نادي الزمالك، علي ملف رحيل أحمد سيد "زيزو" عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للدوري الإماراتي.