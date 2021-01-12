بوصفات وأعشاب طبيعية .. علاج فعال لوظائف الكلى العالية

خطوة أولى نحو تشخيص أمراض الكلى ، يناقش طبيبك معك تاريخك الشخصي والعائلي من بين أشياء أخرى ، قد يطرح طبيبك أسئلة حول ما إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، وما إذا كنت قد تناولت دواءً قد يؤثر على وظائف الكلى ، وإذا لاحظت تغيرات في عادات التبول ، وما إذا كان لديك أي منها أفراد الأسرة الذين يعانون من

تشخيص مرض الكلى

بعد ذلك ، يقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي ، والتحقق أيضًا من علامات وجود مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية ، وإجراء فحص عصبي.

تحاليل الدم. تبحث اختبارات وظائف الكلى عن مستوى الفضلات ، مثل الكرياتينين واليوريا ، في الدم.

اختبارات البول. قد يكشف تحليل عينة من البول عن وجود شذوذ يشير إلى فشل كلوي مزمن ويساعد في تحديد سبب مرض الكلى المزمن.

اختبارات التصوير. قد يستخدم طبيبك الموجات فوق الصوتية لتقييم بنية الكليتين وحجمهما. يمكن استخدام اختبارات التصوير الأخرى في بعض الحالات.

اعتمادًا على السبب الأساسي ، يمكن علاج بعض أنواع أمراض الكلى في كثير من الأحيان ، لا يوجد علاج لأمراض الكلى المزمنة.





علاج لمرض الكلى في المرحلة النهائية. ويتكون العلاج عادةً من تدابير للمساعدة في السيطرة على العلامات والأعراض وتقليل المضاعفات وإبطاء تقدم المرض. إذا تعرضت الكلى لأضرار بالغة ، فقد تحتاج إلىفي المرحلة النهائية.





معالجة السبب

سيعمل طبيبك على إبطاء سبب مرض الكلى لديك أو السيطرة عليه، تختلف خيارات العلاج حسب السبب. لكن تلف الكلى يمكن أن يستمر في التفاقم حتى بعد السيطرة على حالة كامنة ، مثل ارتفاع ضغط الدم.





معالجة المضاعفات

يمكن السيطرة على مضاعفات أمراض الكلى لجعلك أكثر راحة. قد تشمل العلاجات:





أدوية ارتفاع ضغط الدم. قد يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكلى من تفاقم ارتفاع ضغط الدم. قد يوصي طبيبك بالأدوية لخفض ضغط الدم - عادةً مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 - وللحفاظ على وظائف الكلى. يمكن أن تؤدي أدوية ارتفاع ضغط الدم في البداية إلى تقليل وظائف الكلى وتغيير مستويات الإلكتروليت ، لذلك قد تحتاج إلى اختبارات دم متكررة لمراقبة حالتك. من المحتمل أن يوصي طبيبك أيضًا بحبوب ماء (مدر للبول) ونظام غذائي قليل الملح.





أدوية لخفض مستويات الكوليسترول. قد يوصي طبيبك بأدوية تسمى الستاتين لخفض الكوليسترول. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكلى المزمنة من ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.





أدوية لعلاج فقر الدم. في حالات معينة ، قد يوصي طبيبك بمكملات هرمون الإريثروبويتين (uh-rith-roe-POI-uh-tin) ، أحيانًا مع إضافة الحديد. تساعد مكملات الإريثروبويتين في إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء ، مما قد يخفف من التعب والضعف المرتبطين بفقر الدم.





أدوية لتخفيف التورم. قد يحتفظ الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن بالسوائل. هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم في الساقين ، وكذلك ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تساعد الأدوية التي تسمى مدرات البول في الحفاظ على توازن السوائل في جسمك.





أدوية لحماية عظامك. قد يصف طبيبك مكملات الكالسيوم وفيتامين د لمنع العظام الضعيفة وتقليل خطر الإصابة بالكسور. يمكنك أيضًا تناول دواء يعرف باسم مادة رابطة الفوسفات لخفض كمية الفوسفات في الدم ، وحماية الأوعية الدموية من التلف بسبب ترسبات الكالسيوم (التكلس).

اتباع نظام غذائي منخفض البروتين لتقليل الفضلات في الدم. بينما يعالج جسمك البروتين من الأطعمة ، فإنه ينتج فضلات يجب على كليتيك تصفيتها من الدم. لتقليل حجم العمل الذي يجب على كليتيك القيام به ، قد يوصي طبيبك بتناول كمية أقل من البروتين. قد يطلب منك طبيبك أيضًا مقابلة اختصاصي تغذية يمكنه اقتراح طرق لخفض تناولك للبروتين مع الاستمرار في تناول نظام غذائي صحي.