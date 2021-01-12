بوصفات وأعشاب طبيعية .. علاج فعال لوظائف الكلى العالية

علاج وظائف الكلى العالية ،خطوة أولى نحو تشخيص أمراض الكلى ، يناقش طبيبك معك تاريخك الشخصي والعائلي من بين أشياء أخرى ، قد يطرح طبيبك أسئلة حول ما إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، وما إذا كنت قد تناولت دواءً قد يؤثر على وظائف الكلى ، وإذا لاحظت تغيرات في عادات التبول ، وما إذا كان لديك أي منها أفراد الأسرة الذين يعانون من أمراض الكلى.
تشخيص مرض الكلى
بعد ذلك ، يقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي ، والتحقق أيضًا من علامات وجود مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية ، وإجراء فحص عصبي.
لتشخيص أمراض الكلى ، قد تحتاج أيضًا إلى اختبارات وإجراءات معينة ، مثل:
تحاليل الدم. تبحث اختبارات وظائف الكلى عن مستوى الفضلات ، مثل الكرياتينين واليوريا ، في الدم.
اختبارات البول. قد يكشف تحليل عينة من البول عن وجود شذوذ يشير إلى فشل كلوي مزمن ويساعد في تحديد سبب مرض الكلى المزمن.
اختبارات التصوير. قد يستخدم طبيبك الموجات فوق الصوتية لتقييم بنية الكليتين وحجمهما. يمكن استخدام اختبارات التصوير الأخرى في بعض الحالات.
أخذ عينة من نسيج الكلى لفحصها. قد يوصي طبيبك بأخذ خزعة من الكلى لأخذ عينة من أنسجة الكلى. غالبًا ما يتم إجراء خزعة الكلى باستخدام تخدير موضعي باستخدام إبرة طويلة رفيعة يتم إدخالها عبر الجلد وفي الكلى. يتم إرسال عينة الخزعة إلى المختبر لفحصها للمساعدة في تحديد سبب مشكلة الكلى لديك
أدوية علاج ارتفاع وظائف الكلى
اعتمادًا على السبب الأساسي ، يمكن علاج بعض أنواع أمراض الكلى في كثير من الأحيان ، لا يوجد علاج لأمراض الكلى المزمنة.
ويتكون العلاج عادةً من تدابير للمساعدة في السيطرة على العلامات والأعراض وتقليل المضاعفات وإبطاء تقدم المرض. إذا تعرضت الكلى لأضرار بالغة ، فقد تحتاج إلى علاج لمرض الكلى في المرحلة النهائية.
معالجة السبب
سيعمل طبيبك على إبطاء سبب مرض الكلى لديك أو السيطرة عليه، تختلف خيارات العلاج حسب السبب. لكن تلف الكلى يمكن أن يستمر في التفاقم حتى بعد السيطرة على حالة كامنة ، مثل ارتفاع ضغط الدم.
معالجة المضاعفات
يمكن السيطرة على مضاعفات أمراض الكلى لجعلك أكثر راحة. قد تشمل العلاجات:
أدوية ارتفاع ضغط الدم. قد يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكلى من تفاقم ارتفاع ضغط الدم. قد يوصي طبيبك بالأدوية لخفض ضغط الدم - عادةً مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 - وللحفاظ على وظائف الكلى. يمكن أن تؤدي أدوية ارتفاع ضغط الدم في البداية إلى تقليل وظائف الكلى وتغيير مستويات الإلكتروليت ، لذلك قد تحتاج إلى اختبارات دم متكررة لمراقبة حالتك. من المحتمل أن يوصي طبيبك أيضًا بحبوب ماء (مدر للبول) ونظام غذائي قليل الملح.
أدوية لخفض مستويات الكوليسترول. قد يوصي طبيبك بأدوية تسمى الستاتين لخفض الكوليسترول. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكلى المزمنة من ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
أدوية لعلاج فقر الدم. في حالات معينة ، قد يوصي طبيبك بمكملات هرمون الإريثروبويتين (uh-rith-roe-POI-uh-tin) ، أحيانًا مع إضافة الحديد. تساعد مكملات الإريثروبويتين في إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء ، مما قد يخفف من التعب والضعف المرتبطين بفقر الدم.
أدوية لتخفيف التورم. قد يحتفظ الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن بالسوائل. هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم في الساقين ، وكذلك ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تساعد الأدوية التي تسمى مدرات البول في الحفاظ على توازن السوائل في جسمك.
أدوية لحماية عظامك. قد يصف طبيبك مكملات الكالسيوم وفيتامين د لمنع العظام الضعيفة وتقليل خطر الإصابة بالكسور. يمكنك أيضًا تناول دواء يعرف باسم مادة رابطة الفوسفات لخفض كمية الفوسفات في الدم ، وحماية الأوعية الدموية من التلف بسبب ترسبات الكالسيوم (التكلس).
اتباع نظام غذائي منخفض البروتين لتقليل الفضلات في الدم. بينما يعالج جسمك البروتين من الأطعمة ، فإنه ينتج فضلات يجب على كليتيك تصفيتها من الدم. لتقليل حجم العمل الذي يجب على كليتيك القيام به ، قد يوصي طبيبك بتناول كمية أقل من البروتين. قد يطلب منك طبيبك أيضًا مقابلة اختصاصي تغذية يمكنه اقتراح طرق لخفض تناولك للبروتين مع الاستمرار في تناول نظام غذائي صحي.
قد يوصي طبيبك باختبار المتابعة على فترات منتظمة لمعرفة ما إذا كان مرض الكلى لديك يظل مستقرًا أو يتقدم.
علاج ارتفاع وظائف الكلى بالاعشاب
من أكثر المشروبات افادة للجسم تلك التي تعمل على تخليص الجسم من السموم الناتجة عن العمليات الحيوية التي تتم بالجسم ، وبالتالي تعمل على تحسين ورفع كفاءة الكبد والكلى، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب، ومنها :
1- النعناع بالليمون :
اضيفي الى مشروب النعناع عصير الليمون، بحيث تكون كمية كل منهما نصف الكوب ، فهو من أفضل المشروبات على الإطلاق لتخليص الجسم من السموم وتحسين أداء الكلى وعلاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب.
2- الزنجبيل بالليمون :
قوم بإعداد كوب من مشروب الزنجبيل ويتم إضافة عصير ليمونة ثم يُحلى بعسل النحل ، فهذا المشروب تناوله يطرد السموم المتراكمة بالجسم ويحسن من عمل الكبد والكلى ويخلصها من السموم المتراكمة فيهما.
3- الفواكه الحمضية :
ويمكن علاج ارتفاع انزيمات الكبد بالاعشاب واستهلاك الفاكهة الحمضية التي تستطيع تخليص الجسم من السموم بفضل مضادات الأكسدة وڤيتامين C .
علاج نزول وظائف الكلى
تغيير نمط الحياة إلى نمط صحي.
التزام بالأدوية للتحكم بالمشاكل المصاحبة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكر وارتفاع الكوليسترول).
في الحالات المتقدمة من أمراض الكلى الزمنة قد يتطلب:
الغسيل الكلوي.
زراعة الكلى.
علاج ارتفاع الكرياتين في الكلى بالاعشاب
وهناك مشروبات احرصى على تناولها عن الوصفات الطبيعية لعلاج أمراض الكلى والحصى إليك مجموعة الوصفات التالية التى يقدمها الدكتور عادل عبد العال استشارى الطب البديل.
1- تؤخذ بصلة- دون أن تقشر-ويغمد فيها (يحشى) طحين نوى البلح بعد تحميصه كالبن وتنضج بذلك، ثم تؤكل بصلة واحدة مرة كل يوم لمدة أسبوع فإنه يقضي على الالتهابات الكلوية،ويطرد الحصى والأملاح
2 -لعلاج المغص الكلوي تشرب ملعقة بصل وملعقة خل ممزوجتين ، فإن المغص بعد ذلك ينتهي خلال دقائق.
3- يمكن غلى البقدونس فى قليل من الماء المغلى ثم تصفيته ووضعه فى الثلاجة وتناول كوبا منه يوميا فهو يساعد على غسيل الكلى.
تنشيط وظائف الكلى
كجزء من علاجك لمرض الكلى المزمن ، قد يوصي طبيبك باتباع نظام غذائي خاص للمساعدة في دعم كليتيك والحد من العمل الذي يجب عليهما القيام به. اطلب من طبيبك الإحالة إلى اختصاصي تغذية يمكنه تحليل نظامك الغذائي الحالي واقتراح طرق لجعل نظامك الغذائي أسهل على كليتيك.
اعتمادًا على حالتك ، ووظيفة الكلى ، والصحة العامة ، قد يوصي اختصاصي التغذية الخاص بك بما يلي:
تجنب المنتجات التي تحتوي على ملح مضاف. قلل من كمية الصوديوم التي تتناولها كل يوم عن طريق تجنب المنتجات المضاف إليها الملح ، بما في ذلك العديد من الأطعمة الجاهزة ، مثل وجبات العشاء المجمدة والحساء المعلب والأطعمة السريعة. تشمل الأطعمة الأخرى المضاف إليها الملح الأطعمة الخفيفة المالحة والخضروات المعلبة واللحوم المصنعة والجبن.
اختر أطعمة تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم. قد يوصي اختصاصي التغذية باختيار أطعمة تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم في كل وجبة. تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الموز والبرتقال والبطاطس والسبانخ والطماطم. تشمل الأمثلة على الأطعمة منخفضة البوتاسيوم التفاح والملفوف والجزر والفاصوليا الخضراء والعنب والفراولة. اعلم أن العديد من بدائل الملح تحتوي على البوتاسيوم ، لذلك يجب تجنبها بشكل عام إذا كنت مصابًا بالفشل الكلوي.
قلل من كمية البروتين التي تتناولها. سيقدر اختصاصي التغذية الخاص بك العدد المناسب من جرامات البروتين التي تحتاجها كل يوم ويقدم توصيات بناءً على هذه الكمية. تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم الخالية من الدهون والبيض والحليب والجبن والفاصوليا. تشمل الأطعمة منخفضة البروتين الخضراوات والفواكه والخبز والحبوب.
علاج انخفاض وظائف الكلى
د يكون تشخيص مرض الكلى المزمن أمرًا مقلقًا. قد تكون قلقًا بشأن ما يعنيه تشخيصك لصحتك في المستقبل. لمساعدتك على التأقلم مع مشاعرك ، فكر في محاولة:
تواصل مع الأشخاص الآخرين الذين يعانون من أمراض الكلى. يفهم الأشخاص الآخرون المصابون بمرض الكلى المزمن ما تشعر به ويمكنهم تقديم دعم فريد. اسأل طبيبك عن مجموعات الدعم في منطقتك. أو اتصل بمنظمات مثل الجمعية الأمريكية لمرضى الكلى أو المؤسسة الوطنية للكلى أو صندوق الكلى الأمريكي للمجموعات في منطقتك.
حافظ على روتينك الطبيعي ، عندما يكون ذلك ممكنًا. حاول الحفاظ على روتين عادي ، والقيام بالأنشطة التي تستمتع بها والاستمرار في العمل ، إذا سمحت حالتك بذلك. قد يساعدك هذا في التعامل مع مشاعر الحزن أو الفقد التي قد تواجهها بعد تشخيصك.
كن نشيطا معظم أيام الأسبوع. بنصيحة طبيبك ، استهدف ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع. يمكن أن يساعدك ذلك في التغلب على التعب والضغط.
تحدث مع شخص تثق به. قد يكون التعايش مع مرض الكلى المزمن مرهقًا ، وقد يساعدك التحدث عن مشاعرك. قد يكون لديك صديق أو فرد من العائلة مستمع جيد. أو قد تجد أنه من المفيد التحدث مع زعيم ديني أو شخص آخر تثق به. اطلب من طبيبك إحالتك إلى أخصائي اجتماعي أو مستشار.
يفضل تناول الأطعمة الطازجة مثل الخضروات والفاكهة والابتعاد قدر الإمكان عن البطاطس الشيبس والعصائر المعلبة وجميع الأطعمة المحفوظة المنتشرة حاليا؛ لأنها تؤثر فى صحة الكلى لما تحتويه من أملاح تسبب حصوات الكلى.
2- احرصى على تناول البرتقال فهو يمنع بدوره تكون حصوات الكلى؛ لأنه غنى بالفولات ومادة "الجلوتاثيون-Glutathione" وسترات البوتاسيوم وكلها مواد تساعد على عدم تكون الحصوات أو تفتيتها إن وجدت.
3-تناولى اللبن منزوع الدسم إلى جانب بعض الوجبات الغذائية القليلة في دهونها فيساعد اللبن منزوع الدسم يساعد على عدم تكون حصوات الكلى لأن الكالسيوم يقوم بربط "الأوكسالات-Oxalate" التي توجد في الأمعاء الغليظة، وبالتالي يتم امتصاصها بشكل أقل (الأوكسالات هي التي تسبب حصوات الكلى).
4- يجب التقليل من تناول الأغذية المحتوية على البروتين يساعد على منع تكون حصى جديدة .
5- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الأوكسالات الفول السوداني والقمح، اللوز الكاجو, البندق، فول الصويا، حليب الصويا، نخالة القمح ، السبانخ، الشاي الأسود ، الفاصوليا المجففة ، الشوكولاتة، والبطاطا الحلوة.
6- الإقلال من تناول الأطعمة المحتوية على الكالسيوم, مثل الحليب ,منتجات الألبان ,سمك الأسقمري ,السالمون ,الملفوف ,التين المجفف ,اللفت ,البامية ,الحمص. لأنها تزيد من خطر تكوين الحصى كالسيوم - فوسفات.
7 - تناول ما يكفي من الكربوهيدرات.
8- الحد من تناول ملح الطعام، زيادة تناول الصوديوم يزيد من خطر تكوين الحصى. من خلال زيادة مستويات الكالسيوم وخفض مستوى السترات في البول، وبالإضافة إلى ذلك، فإن كمية عالية من الصوديوم التي تقلل من فعالية العقاقير المستخدمة لمنع تكوين الحصى.
9- الحد من شرب المشروبات الغازية, الشاي والقهوة لانهما يحتويان على الكافيين الذي يسهل فقدان السوائل من الجسم, او شرب مشروبات خالية من الكافيين.
10-يجب الابتعاد عن تناول المشروبات المعلبة والمحفوظة والتى تؤثر على الكلى لما تحتويه من مواد كيميائية تتلف أنسجه الجسم ووظائفه المختلفة مع الاستعمال المستمر.
11- تناولى عصير التوت البري الذي يعمل على منع التهابات المسالك البولية. من خلال منع نمو البكتيريا في المثانة ويفضل أيضا شرب عصير الليمون لأنه يعمل على تسهيل التخلص من الكالسيوم , الاستهلاك المنتظم لعصير الليمون يزيد محتوى السترات والبوتاسيوم , واللذان يعملان على منع بلورة الكالسيوم وبالتالي التخلص منه مع البول.
12- يمكن تناول أوراق وسيقان وجذور البقدونس فهى أفضل الأطعمة ضد التهابات وعدوي المجاري البولية وكذلك ضد حصوات الكلى والمثانة.
نسبة وظائف الكلى الطبيعية
تحليل وظائف الكلى تشمل على فحوصات الدم والبول للكشف عن أمراض الكلى والمسالك البولية، لافتا إلى أن النسبة الطبيعية لتحليل الكرياتينين بالجسم تتراوح بين 0.6 إلى 1.2 مستوي البولينا الطبيعى يتراوح من 30 لـ40 مجم لكل 100 مل من الدم أما تحاليل وظائف الكبد فتشمل على قياس الإنزيمات أو البروتينات التى ينتجها الكبد في الدم، وأن الألبيومين الأساسية التى يصنعها الكبد تتراوح نسبتها فى الدم بين 3.5 لـ 5.5.
المصدر: موقع mayoclinic