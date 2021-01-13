أخبار التوك شو| النائبان محمد أبوالعينين وأحمد سعد وكيلان لمجلس النواب.. براءة حنين حسام.. وأكثر الفئات إصابة ونقلاً لـ فيروس كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





ترشّح النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب للترشح على منصب وكيل مجلس النواب، قائلاً: "يشرفني أن أشارك في الفصل التشريعي الجديد بكل آماله وطموحاتهم، وأنا شاركت في العديد من التشريعات والقوانين ومثلت مصر في الأروقة الدولية في البرلمان الأوروبي وتوليت منصب رئيس للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس لجان الصناعة والتعدين في أروقة البرلمان الأورومتوسطي".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب مجدي عاشور، عاد إلى البرلمان مرة أخرى، معقبا "نجح ورجع تاني للبرلمان، كان بيكسب مرسي كتير".





قال حسين بكار، محامي "اليوتيوبر حنين حسام"، إن قرار المحكمة اليوم ببراءتها في دعوى هدم قيم ومبادئ المجتمع أسعد الجميع، معلقًا "أسعدنا لأن الناس مش فاهمة وضع حنين إيه بالظبط".





علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الأهلي على فريق الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، قائلًا: "الأهلي مكتسح ومتفوق".





دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة ضحك على الهواء؛ بسبب مشجع زملكاوي، وذلك بعد إشادته بلاعب وسط الزمالك إمام عاشور.





فاز النائب محمد أبو العينين بمقعد وكيل مجلس النواب بعد أن أجريت انتخابات تحت قبة البرلمان لانتخاب وكيلي المجلس، وحصل على 412 صوتًا.





أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخاب وكيلي مجلس النواب، موضحًا أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 581 عضوًا بينهم صوت واحد باطل.





قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن تراجع الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا له أسباب عديدة أبرزها الالتزام بالإجراءات التي فرضتها الحكومة.





هنّأ الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، النائب محمد أبو العينين بفوزه بمقعد وكيل مجلس النواب.





قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليقا على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مونديال كرة اليد من أرض مصر، إن الرئيس السيسي والحكومة المصرية تتابع كل تفاصيل مونديال اليد لأنه حدث عالمي.