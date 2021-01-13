امسك في حلمك.. شيرين الهواري تشجع الفتيات على تحقيق أهدافهن

قالت شيرين الهواري، مؤسسة مبادرة مساندة المرأة السيناوية، إن فكرة المبادرة كانت منذ أكثر من 15 سنة، وكان بمثابة حلم لها لاثبات ان الفتاة المصرية تستطيع ان تثبت جدارتها ونجاحها في اي مكان واي مجال، وذلك دون الاعتماد على الأهل، واصبح الان المجتمع أكثر تفتحا ولديه مرونة في التعامل مع الفتاة ، وتمكينها من حيث التعليم والسياسة كل المجالات الأخرى المختلفة والمتنوعة.





وتابعت شيرين الهواري، خلال حوارها في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية السياحة والفنادق ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك تفتح بهذا المجال وكان هناك رفض للسفر الي القاهرة بمفردها، معقبة: "كانت صدمة كبيرة لاهلي ان قررت ان مش هكمل تعليمي في الإسماعيلية وان هسافر شرم اشتغل في السياحة"، وكان ذلك أمر مرفوض تماما وكانت حينها تدرس في كلية تربية رياض اطفال.





وأوضحت انها قررت السعي وراء حلمها وعدم التخلي عنه، وبالفعل التحقت بكلية السياحة والفنادق بالتعليم المفتوح في شرم الشيخ وحصلت على تقدير مرتفع، مضيفة انها تحب الاستقلالية وتحمل المسؤولية، مشيرة الي انها استطاعت ان تثبت لاهلها انها على قدر كبير من المسؤولية، وان الحلم ليس له عمر.





جدير بالذكر أنها أكدت على أن الإجراءات الاحترازية تطبق بكل دقة وخاصة مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرا إلي جميع العاملين يرتدون الكمامات الطبية الواقية والمطهرات في كل مكان علاوة علي إنه تم منع نظام "الاوبن بوفيه "، ليصبح تقديم الطعام عن طريق الطهاة والسرفيس.