ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

امسك في حلمك.. شيرين الهواري تشجع الفتيات على تحقيق أهدافهن

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:33 م
شيرين الهواري، مؤسسة
شيرين الهواري، مؤسسة مبادرة لمساندة المرأة السيناوية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت شيرين الهواري، مؤسسة مبادرة مساندة المرأة السيناوية، إن فكرة المبادرة كانت منذ أكثر من 15 سنة، وكان بمثابة حلم لها لاثبات ان الفتاة المصرية تستطيع ان تثبت جدارتها ونجاحها في اي مكان واي مجال، وذلك دون الاعتماد على الأهل، واصبح الان المجتمع أكثر تفتحا ولديه مرونة في التعامل مع الفتاة ، وتمكينها من حيث التعليم والسياسة كل المجالات الأخرى المختلفة والمتنوعة.

وتابعت شيرين الهواري، خلال حوارها في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية السياحة والفنادق ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك تفتح بهذا المجال وكان هناك رفض للسفر الي القاهرة بمفردها، معقبة: "كانت صدمة كبيرة لاهلي ان قررت ان مش هكمل تعليمي في الإسماعيلية وان هسافر شرم اشتغل في السياحة"، وكان ذلك أمر مرفوض تماما وكانت حينها تدرس في كلية تربية رياض اطفال.

وأوضحت انها قررت السعي وراء حلمها وعدم التخلي عنه، وبالفعل التحقت بكلية السياحة والفنادق بالتعليم المفتوح في شرم الشيخ وحصلت على تقدير مرتفع، مضيفة انها تحب الاستقلالية وتحمل المسؤولية، مشيرة الي انها استطاعت ان تثبت لاهلها انها على قدر كبير من المسؤولية، وان الحلم ليس له عمر.

جدير بالذكر أنها أكدت على أن الإجراءات الاحترازية تطبق بكل دقة وخاصة مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرا إلي جميع العاملين يرتدون الكمامات الطبية الواقية والمطهرات في كل مكان علاوة علي إنه تم منع نظام "الاوبن بوفيه "، ليصبح تقديم الطعام عن طريق الطهاة والسرفيس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق بالأقصر

فودة يبحث مع رئيس العامة للاستثمار آليات جذب المستثمرين لجنوب سيناء

انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بشرم الشيخ

المخيمات وإلغاء الأوبن بوفيه.. كيف حمت فنادق جنوب سيناء زائريها من كورونا؟

وسط إجراءات احترازية.. أقباط طور سيناء يؤدون صلاة قداس عيد الميلاد في حديقة الكنيسة

طالب في طب الأسنان يعمل سائق توك توك ليتمكن من استكمال دراسته .. تعرف على قصته

ترشيحاتنا

رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يوجه رسالة خاصة للرئيس السيسي في افتتاح المونديال

إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية في 5 خطوات.. اعرف الطريقة ونتيجة الطلب

مقتل 80 شخصا في هجوم على الحدود الإثيوبية السودانية

انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح للاعب الأهلي بعد حبسه عاما لدهسه سيدة مسنة

أطباء الدقهلية تنعى الشهيدة 56 من ضحايا كورونا من أبناء الجيش الأبيض

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري