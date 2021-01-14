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«ونس» الغنائي يدعم منتخب اليد في كأس العالم بأغنية «العالم عندنا» ..فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 01:22 ص
كرة اليد
كرة اليد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق عباس، مؤسس فريق "ونس الغنائي"، "معظم العاملين في فريق ونس الغنائي من الأجانب، إضافةً إلى وجود مصريين، وبالتالي قررنا تقديم أغنية "العالم عندنا" بطريقة مختلفة لتشجيع منتخب كرة اليد في كأس العالم بمصر".

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "ابني شاركني في تلحي الأغنية؛ حتى تتسم بمعاصرة الحاضر والوقت، مؤكدا أن الشكل والأداء الجماعي في الأغنية أدى إلى نجاحها.

وأوضح مؤسس فريق "ونس"، أنه خلال كأس الامم الافريقية قمنا بعمل أغنية تُسمى "يارب احميها وصنها"، وقام بغنائها مجموعة من الأفارقة من جنسيات مختلفة، وقمنا بعمل أغنية تُسمى "تحيا بلدي"، وقام بغنائها العديد من الأجانب من أوروبا وإنجلترا.

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