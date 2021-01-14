محافظ أسوان: جارٍ تنفيذ حزمة من مشروعات التجديد والإحلال لشبكات مياه الشرب

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه جارٍ تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير والتجديد والإحلال لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي تضم 85 مشروعا متنوعا بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها 46 مشروعا تابعا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى من أبرزها مشروع الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن ذلك يتوازى مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بعد موافقة رئيس الوزراء على دعم هذه الأعمال بمبلغ 250 مليون جنيه وتشمل تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل العديد من الشوارع والمناطق السكنية ، وأيضًا تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالى 2020/2021.

وفى نفس الوقت قامت وزارة الإسكان بإنهاء مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة بتكلفة 187 مليون جنيه وجاهزة للتشغيل لتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه نقية تمامًا.









وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان قال إن مدينة أسوان تشهد أعمال تطوير وتجميل لواجهة المدينة تتمثل فى ميدان المحطة وحديقة درة النيل "بلازا أسوان" والسوق السياحى، وإضفاء اللمسات الفنية والجمالية على هذه الأماكن وإضاءتها بالألوان الرائعة خلال المساء.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية اليوم الأربعاء بمناسبة عيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971 واليوبيل الذهبى لهذا المشروع القومى العملاق ، وذلك بحديقة بلازا أسوان ، بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين.





وأكد اللواء أشرف عطية أن مشروعات التطوير والتجميل هذه ستساهم فى إظهار الواجهة الحضارية لمدينة أسوان بما يتواكب مع الهوية البصرية، وأيضًا الحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد .





وأوضح أشرف عطية أن ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام ، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون دائمًا فى أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين .





وتابع المحافظ بأن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280,7 مليون جنيه.



