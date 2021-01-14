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رياضة

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة ويكشف تطورات احتراف مصطفى محمد.. خروج بايرن ميونخ من كأس ألمانيا.. وإيجابية مسحة كورونا لنجم الزمالك

الخميس 14/يناير/2021 - 07:58 ص
صدى البلد
صدى البلد
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت على النحو التالي:


كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي أنهى جميع صفقاته الشتوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية باستثناء إعارة صلاح محسن لصفوف إنبي التي تبقي مرهونة بموافقة بيتسو موسيماني.


أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن النادي لا يمانع احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، ولكن الهدف المراد تحقيقه هو قيمة مصطفى محمد والزمالك.


فجر فريق "هولشتاين كيل"، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه على بايرن ميونخ حامل لقب كأس ألمانيا، 6 / 5 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2 / 2 من المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.


أعلن محمد أشرف روقا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.


واصل الإعلامي أحمد شوبير هجومه على اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة احمد مجاهد عقب قرارها بعودة مسحات كورونا لأندية الدوري الممتاز، وتجاهل باقى الدرجات كدورى القسم الثاني والثالث والرابع لكرة القدم.
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