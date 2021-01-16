علاج ورم اللثة بالمضادات الحيوية والأدوية

يحدث ورم اللثة للعديد من الأسباب المعروفة منها والظاهرية والخفية في بعض الأوقات، الأمر الذي يجعلنا في حاجة لـ علاج ورم اللثة سريعا والتخلص من الألم الناتج عنها، وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر طرق علاج ورم اللثة





تعد آلام الأسنان من أكثر المشكلات انتشارا بين البشر ولكن عندما تذهب لطبيب الأسنان يعرض عليك علاج ورم اللثة سواء بعمل الحشوات أو الخلع، لكن في بعض الحالات لا تكون بحاجة لخلع الاسنان وتحمل تكلفة مادية أكبر وفقدان السن المصابة؛ حيث يمكن ان يكون وجود خراج هو السبب في ورم اللثة





علاج انتفاخ الخد بسبب الخراج





انتفاخ الخد بسبب الخراج في الاسنان بعض العقاقير الطبية وفي مقدمتها المضاد الحيوي. عند خلع الأسنان فى حالة وجود خراج لا تقع فقط ضحية فقدان أحد الأسنان دون سبب بل قد تتطور المشكلة معك للأسوأ ففي بعض الحالات يزال الخراج موجودا في الفك ويسبب آلاما متعددة حتى بعد خلع السن المصاب، ويمكن علاج

وتشمل أعراض وجود خراج في الفم ما يلي:

1- عدم تحمل الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة.

2- الحساسية عند الضغط أو المضغ .

3- ارتفاع فى درجة الحرارة.

4- تورم في الخد أو الوجه كله.

5- تضخم الغدد الليمفاوية فى الرقبة وأسفل الفك .

6- ألم حاد ومستمر وخفقان يمكن أن يشع في عظم الفك أو الرقبة أو الأذن.

7- وجود رائحة كريهة داخل الفم واحيانا مذاق سيئ .

8- صعوبة فى التنفس أو البلع.

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علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس









لن يزول خراج السن من دون علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس بسبب الخراج، فقد يقل الألم بشكل كبير، ولكن ستظل بحاجة إلى علاج للأسنان. إذا لم يصرف الخراج. وقد تنتشر العدوى إلى الفك، وإلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة. وقد تعاني إنتانًا أيضًا، وهو عدوى مهددة للحياة، تنتشر في جميع أنحاء الجسم، و إذا كنت تعاني ضعف الجهاز المناعي، وتركت خراج السن دون علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس، فإن خطر انتشار العدوى يزيد بدرجة أكبر.

وتجنب تسوس الأسنان لانه أمرٌ ضروريٌ لمنع خُراج الأسنان واللجوء إلى علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس، ويجب الاعتنِاء بأسنانك جيدًا لتجنب تسوس الأسنان، وذلك عبر اتباع بعض النصائح وتشمل:

1- استخدم مياه الشرب المعالجة بالفلور.

2- نظف أسنانك مرتين على الأقل يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

3- استخدم خيط تنظيف الأسنان أو خلة أسنان للتنظيف بين الأسنان بشكل يومي.

4- استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أو أربعة أشهر، أو كلما تلفت شعيرات الفرشاة.

5- تناول الطعام الصحي، وقلل من المواد السكرية والوجبات الخفيفة التي تتخلل تلك الوجبات الرئيسية.

6- قم بزيارة \طبيب الأسنان من أجل إجراء فحوصات بانتظام وتنظيف احترافي.

7- ننصحك بشطف فمك باستخدام مطهر الفم والذي يحتوي عى الفلوريد لإضافة طبقة إضافية من الحماية ضد تسوس الأسنان.





ورم في اللثة تحت الضرس





يحدث خراج اللثة بالأسنان عند غزو بكتيريا لب الأسنان، مما يتسبب في حدوث ورم في اللثة تحت الضرس في الجزء الأعمق من السن الذي يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة الضامة.

وتدخل البكتيريا عبر حفرة سنية أو رقاقة أو كسر في السنة، وتنتشر في المكان أسفل الجذر بالكامل، ويمكن أن تتسبب العدوى البكتيرية في حدوث تورم في اللثة تحت الضرس والتهاب في طرف الجذر.

وقد تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بـ ورم في اللثة تحت الضرس والإصابة بخرَّاج الأسنان، وتشمل:

1- عدم العِناية بالأسنان: و يمكن أن يزيد عدَم العناية المناسِبة بأسنانك ولثتِك، مثل عدَم تنظيف أسنانك مرَّتين بالفُرشاة والخيط، من خطر تسوُّس الأسنان، وأمراض اللثَة، وخرَّاج الأسنان، و ورم في اللثة تحت الضرس، غيرها من المُضاعفات في الفم والأسنان.

2- حِمْية غذائية من زيادة السُّكريات:



ويُمكن أن يُساهم تناوُل الطعام والشَّراب الغنيِّ بالسُّكريات، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، بشكلٍ مُتكرِّر في تسوُّس الأسنان وتحوُّلها إلى خراريج بالأسنان والتسبب في ورم في اللثة تحت الضرس. 3- جفاف الفم: ويمكن أن يزيد جفاف الفم من خطر تسوُّس الأسنان و ورم في اللثة تحت الضرس. يرجِع جفاف الفم غالبًا إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو الأمور التي تتعلَّق بالتقدُّم في السِّن.





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علاج خراج الأسنان بالمضاد الحيوي





ويعتمد علاج خراج الأسنان بالمضادات الحيوية في المقام الاول، حيث ان هدف من العلاج هو التخلص من العدوى، وللقيام بذلك، قد يقوم طبيب الأسنان الخاص بك بما يلي، حتى يقوم بوصف في النهاية علاج خراج الأسنان بالمضاد الحيوي .





1- فتح الخراج وتصريف ما فيه:

وسيقوم طبيب الأسنان بعمل قطع صغير في الخراج، ليسمح بتصريف الصديد والقيح، ثم يغسل هذه المنطقة بالماء المالح (محلول الملح). ومن حين إلى آخر، يُثبَّت مصرف مطاطي صغير لإبقاء تلك المنطقة مفتوحة، لتصريف ما بداخلها أثناء انخفاض التورُّم.





2- القيام بعمل قناة الجذر:

ويمكن أن يساعد هذا في التخلص من العدوى وإنقاذ أسنانك. وللقيام بذلك، يثقب طبيب الأسنان السن، ويزيل الأنسجة المركزية المريضة (اللب وهو الحزمة الوعائية العصبية) ثم يصرف الخُراج





يقوم طبيب الأسنان بحشو غرفة لب السن وسد قنوات الجذر. قد يقوم بتتويج السن بتاج لجعله أقوى؛ خاصة إذا كانت من الأسنان الخلفية. إذا كنت تهتم بأسنانك المرممة كما يجب، ستدوم معك مدى الحياة.





3- اجذب السن المتضررة:

وإذا تعذَّر حفظ السن المصابة، يقوم طبيب الأسنان بـ (خلع) السنِّ و تصريف الخراج للتخلص من العدوى.





4- وصف المضادات الحيوية:

و إذا اقتصرت العدوى على المنطقة التي بها خرَّاج، فقد لا تحتاج إلى استخدام المضادات الحيوية. ولكن في حال انتشرت العدوى إلى الأسنان المجاورة أو إلى فكك أو مناطق أخرى، فمن المرجح أن يصف طبيب الأسنان بعض المضادات الحيوية لمنع تزايد انتشارها. قد يُوصيك طبيبك أيضًا باستخدام المضادات الحيوية إذا كنت مصابًا بضعف في الجهاز المناعي.



