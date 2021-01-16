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مرأة

نشرة المرأة والصحة..تحليل جديد يحدد مرضى كورونا المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة.. وياسمين صبري تستعرض رشاقتها

السبت 16/يناير/2021 - 08:01 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..

كشفت دراسة جديدة نشرت من قبل موقع "medicalxpress" ، وتفيد بأن قياس الحمض النووي للميتوكوندريا في دم المرضى المصابين بـ COVID-19 يمكن أن يساعد في التنبؤ بالمرضى الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بمرض شديد.

أعد باحثون دراسة جديدة ومبتكرة، لمعرفة ما إذا كان تغيير أوقات الوجبات إلى وقت مبكر أو متأخر من اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ مرض السكري من النوع 2.

يحدث ورم اللثة للعديد من الأسباب المعروفة منها والظاهرية والخفية في بعض الأوقات، الأمر الذي يجعلنا في حاجة لـ علاج ورم اللثة سريعا والتخلص من الألم الناتج عنها، وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر طرق علاج ورم اللثة.

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية تكشف عن جمالها ورشاقتها.

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة.

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