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فن

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

السبت 16/يناير/2021 - 08:27 م
حفل زفاف نادر حمدى
حفل زفاف نادر حمدى
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
يحتفل الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى. 

وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.

وكان نشر الشاعر ​تامر حسين​ صورة تجمعه مع نادر حمدي وعروسه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسيوك تظهر اجواء الاحتفال. 

وعلق تامر :"أول صورة مع العريس أخويا وصديق العُمر الغالي نادر حمدي، مبروك ياندور ومبروك ياسارة بحبكم جدًا جدًا جدًا ربنا يحفظكم ويسعدكم". 
شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي
شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي
شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي
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