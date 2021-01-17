وزيرة الصحة: المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان نقلة نوعية لمصر

عرضت قناة "ten"، تقريرا مصورا عن تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إننا نأخذ خطوات للتماشي مع الوضع العالمي الجديد، مضيفة :"كنا في حلوان لتفقد المركز القومي للقاحات والأمصال، ونرى اللمسات الأخيرة الخاصة بالمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض".





وأضافت زايد، في تصريحات تليفزيونية أثناء الجولة، مذاعة عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الأحد، أنه :"هيبقي صرح عالمي كبير جدا، وهيكون في توأمة مع الكثير من المراكز البحثية العالمي وفي المنطقة".





وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه للبحث والترصد في الأمراض سواء كانت وبائية ومعدية وغير معدية، مشيرة إلى أن المركز القومي للأمصال واللقاحات خلال أسبوعين يبدأ التشغيل التجريبي على مساحة 10 ألف متر مربع.





وتابعت الوزيرة، أنه :"هيبقي حاجة عملاقة في الدولة لتأمين الاحتياجات"، لافتة إلى أن المجمع سيكون صرحا يمثل نقلة نوعية لمصر في هذا المجال.







