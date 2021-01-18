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برلمان

في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
بعد قرار مجلس النواب باستدعاء الحكومة، يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيانًا، أمام البرلمان، لعرض موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يلقي وزيرا التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والتموين، الدكتور علي مصيلحي، بيانًا، أمام مجلس النواب، بيانًا بشأن أداء الوزارتين.

ويناقش مجلس النواب على مداء الأيام المقبلة، أداء الحكومة وجميع الملفات، ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد صرح أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، أمس، الأحد، انتهت إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.

وأضاف أن مكتب المجلس سيعد جدولا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة للمجلس على عدة أيام، بحيث تتضمن حضور وزيرين فى كل جلسة عامة لمناقشتهم وعرض الموقف التنفيذى لأدائهم.

وتابع: كما سيتم إخطار رئيس الوزراء بالجدول الخاصة بالحضور إلى المجلس، مع التنبيه على أن الحضور وجوبى عملًا بحكم المادة136 من الدستور.
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