في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

بعد قرار مجلس النواب باستدعاء الحكومة، يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بيانًا، أمام البرلمان، لعرض موقف تنفيذ برنامج الحكومة.





كما يلقي وزيرا التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والتموين، الدكتور علي مصيلحي، بيانًا، أمام مجلس النواب، بيانًا بشأن أداء الوزارتين.





ويناقش مجلس النواب على مداء الأيام المقبلة، أداء الحكومة وجميع الملفات، ومقارنتها برؤى المستقبل الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



