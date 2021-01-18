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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تطبيق pingme البديل السعودي لواتسآب.. 5 عيوب خطيرة عند شراء لاب توب مستعمل

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:00 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


فى رقم قياسي جديد، وصل محرك البحث الشهير والمنافس لمحرك جوجل كروم، DuckDuckGo ، إلى أكثر من 100 مليون عملية بحث يومية عليه، حيث يتميز المحرك بتوفيره للخصوصية الشديدة وعدم مشاركة بيانات المستخدمين. 


مع ارتفاع أسعار أجهزة اللاب توب، خاصة ذات الإمكانات العالية منها، يصعب على الكثيرين شراء لاب توب جديد، فيضطر إلى شراء أجهزة اللاب توب المستعملة، الأمر الذى ينطوى على العديد من المخاطر التى قد تجعلها لا تقدم القيمة التى دفعت لشرائها. 


فى ظل أزمة الخصوصية التى أصبحت تطارد تطبيق واتسآب، تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق بديل جديد محلى ومنافس للواتسآب بعدما أعلن واتسآب عن قيامه بمشاركة بيانات المستخدمين مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى. 


كشفت تسريبات أن هواتف HUAWEI P50 والتى ستطلقها شركة هواوى الصينية خلال الأسابيع القادمة ستأتى بميزة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية تدعم التكبير حتى 200 مرة . 


أعلنت شركة  Google جوجل الأمريكية أنها تعمل على إصلاح المشكلة المتعلقة باللمس فى هواتف Pixel 4a 5G فى مدة زمنية أقصاها 8 فبراير القادم ، حيث ظهرت المشكلة  مع التحديث الأخير لشهر ديسمبر مع نظام التشغيل أندرويد 11 . 


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