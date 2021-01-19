ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يمدد تعاقد محمد شريف عامين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم ابو علم
كشفت مصادر خاصة أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق نهائي مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتمديد لمدة عامين جديدين.

وينتهي تعاقد محمد شريف في يونيو 2022 وهو الآن يعد أحد اهم عناصر التشكيلة التي يعتمد عليها المارد الأحمر.

وقالت المصادر إن هناك اتفاقا نهائيا تم مع اللاعب على تمديد تعاقده لمدة عامين أخرين ليبقي في الأهلي ثلاثة أعوام ونصف بحيث ينتهي تعاقده في يونيو 2024 .

وأضافت المصادر أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي راعت تقدير اللاعب ماليًا بما يتناسب مع تمسكه الشديد بالبقاء في القلعة الحمراء ورفضه كل الضغوط التي مورست عليه للانتقال إلى غيره ورفضه عرض الأهلي.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب علي عقوده الجديدة اليوم في حضور وكيله بالمقر الرئيسي بالجزيرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يمدد عقد كريم يحيى لمدة موسم إضافي

زوجة موسيماني: صفقة الأهلي المنتظرة في أيد أمينة

رسميًا.. يوسف أوباما يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم

الأهلي يحسم صفقة كريم فؤاد للموسم المقبل

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد وتعديل عقد نجم الفريق

ترشيحاتنا

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

الرقابة الإدارية تلقى القبض على مدير وصاحب مكتب محاسبة شهير .. تفاصيل

بتكة بسيطة.. شاهد مقادير كباب الحلة مع الشيف توتا مراد

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام