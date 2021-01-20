ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طقوس إيرانية وتفخيخ عقول الأطفال.. رسالة تحذيرية عاجلة من وزير الإعلام اليمني

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:21 م
الخميني
الخميني
Advertisements
مـيــــس رضـــا
حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني،  من تبعات ممارسات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية اليوم، أن مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتحويل قاعات الدراسة إلى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين.

وأشار الوزير الإرياني إلى التهديد الذي تمثلهُ تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

ووجه الإرياني السؤال للمعترضين على قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية عن موقفهم مما تقوم به الميليشيا الحوثية من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق ملايين الأطفال وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على السعودية

7 قتلى و10 إصابات.. مجزرة جديدة في اليمن ترتكبها ميليشيا الحوثي

البحرين: مجزرة الحوثيين ضد اليمنيين تتنافى مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية

الجيش اليمني ينتصر.. تحرير سلسلة جبلية استراتيجية من سيطرة الحوثي

الإرياني: الحوثيون يحاولون بناء جيش عقائدي مرجعيته إيران

وزير يمني: هجوم مطار عدن ردة فعل على مقتل قاسم سليماني

ترشيحاتنا

تجديد حبس الجنزوري و2 آخرين 45 يوما في واقعة فيرمونت

شاهد.. لحظة مغادرة ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة

دفن زوج شقيقة محمد فؤاد.. صور

نشرة الفن.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

قبل مغادرته المنصب.. ترامب يصدر قرارات غريبة| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية