المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم

تعد هشاشة العظام من الأمراض الشائعة بين جميع الأعمار وتسبب ضعف في الهيكل العظمى وتعرضه لكثير من المضاعفات وعدم القدرة على الحركة.





ووفقا لموقع " nhs " أن بعض الاشخاص مهددون بالإصابة بمرض هشاشة العظام أكثر من غيرهم مما يحتم عليهم الاهتمام مبكرا بصحتهم وتناول الاطعمة والأدوية التى تساعد فى وقايتهم من هشاشة العظام، وهؤلاء الاشخاص، هم:

اقرأ أيضا: تجنب هشاشة العظام وضعف الأسنان.. 5 علامات تنذرك بنقص الكالسيوم جميع الرضع والأطفال الصغار ، من الولادة حتى سن عام واحد ، يرضعون رضاعة طبيعية بشكل حصري أو جزئي من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات - ما لم يكن لديهم 500 مل أو أكثر من حليب الأطفال يوميًا

جميع الأطفال من سن 1 إلى 4 سنوات

الأشخاص الضعفاء أو الذين يعيشون في منزل

الأشخاص المحتجزون في الداخل ، مثل دار الرعاية

الأشخاص الذين يرتدون عادة الملابس التي تغطي معظم بشرتهم عندما يكونون في الهواء الطلق

الأشخاص ذوي البشرة الداكنة مثل أولئك من أصل أفريقي ، وأفريقي - كاريبي ، وجنوب آسيوي

اكتشف المزيد حول تناول مكملات فيتامين د .





السن يأس

تفقد النساء العظام بسرعة أكبر لعدد من السنوات بعد انقطاع الطمث عندما يتوقف المبايض عن إنتاج هرمون الاستروجين ، والذي له تأثير وقائي على العظام.





لا توجد توصيات محددة بخصوص الكالسيوم أو فيتامين د لانقطاع الطمث ، ولكن اتباع نظام غذائي صحي متوازن ، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د ، سيساعد في إبطاء معدل فقدان العظام.





نباتيون

يحصل غير النباتيين على معظم الكالسيوم من الحليب منتجات الألبان "الجبن والزبادي" ، لكن النباتيين يمكنهم الحصول عليه من الأطعمة الأخرى.





تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم للنباتيين ما يلي:





مشروبات الصويا والأرز والشوفان المدعمة

مجموعة الكالسيوم التوفو

بذور السمسم والطحينة

نبضات

الخبز الأسمر والأبيض "يُضاف الكالسيوم في المملكة المتحدة إلى الدقيق الأبيض والبني بموجب القانون

الفواكه المجففة مثل الزبيب والخوخ والتين والمشمش المجفف

يحتوي النظام الغذائي النباتي على القليل من فيتامين د ، إن وجد ، بدون الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية ، لذا حاول الحصول على قدر كافٍ من أشعة الشمس خلال فصل الصيف في المملكة المتحدة.





المصادر النباتية لفيتامين د هي:





التعرض لأشعة الشمس الصيفية - تذكر أن تغطي أو تحمي بشرتك قبل أن تبدأ في التحول إلى اللون الأحمر أو الحرق .

الدهون المدعمة وحبوب الإفطار ومشروبات الصويا مع إضافة فيتامين د

مكملات فيتامين د

أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية ، يجب على النساء اللائي يتبعن نظامًا غذائيًا نباتي التأكد من حصولهن على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن لأطفالهن لينمو بشكل صحي.





اقرئي حوامل نباتات نباتات للحصول على مزيد من المعلومات.





إذا كنت تربي طفلك أو طفلك على نظام غذائي نباتي ، فأنت بحاجة إلى التأكد من حصولهم على مجموعة متنوعة من الأطعمة لتوفير الطاقة والفيتامينات التي يحتاجونها للنمو.





كثرة فيتامين أ

اقترحت بعض الأبحاث وجود صلة بين فيتامين أ وهشاشة العظام. كإجراء احترازي ، يُنصح الأشخاص الذين يتناولون الكبد بانتظام لأنها مصدر غني بفيتامين أ، بعدم تناول الكبد أكثر من مرة في الأسبوع ، أو تناول مكملات تحتوي على الريتينول شكل حيواني من فيتامين أ.



