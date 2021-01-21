من أكثر الوصفات التى تبحث عنها كثير من السيدات هى طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل فهو من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء.
إليك طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بنفسك وبخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه جاهزًا...
إليك طريقة عمل الفطير المشلتت لفاطمة أبوحاتى ...
طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حاتى
طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حاتى
طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حماتى بالمقادير
كيلو دقيق
ملعقة كبيرة ملح
3 أكواب ماء فاتر
زيت
طريقة عمل الفطر المشلتت فاطمة أبوحاتى بالخطوات:
في وعاء قومى جيدا بخلط كل من الدقيق والملح جيدا ثم ضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر
ملعقة كبيرة ملح
3 أكواب ماء فاتر
زيت
طريقة عمل الفطر المشلتت فاطمة أبوحاتى بالخطوات:
في وعاء قومى جيدا بخلط كل من الدقيق والملح جيدا ثم ضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر
بعد أن يختمر الدقيق قومي بتقطيع العجين إلى كرات وابدأي في فردها باستخدام النشابة ثم بيدك حتى تصبح خفيفة
أبدئى فى دهن قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن وتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع
ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة و ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن
أبدئى فى دهن قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن وتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع
ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة و ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدى للشيف أميرة شنب
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدى
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
سمنة
عسل ابيض للتقديم
عسل اسود للتقديم
مش للتقديم
طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
سمنة
عسل ابيض للتقديم
عسل اسود للتقديم
مش للتقديم
طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات
فى العجان يخلط الدقيق مع السكر و الملح لمدة 10 دقائق ثم تترك لترتاح ويرفع العجين ثم يدهن بالسمن
تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق
فى صينية الفرن المدهونة سمنة ايضا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج
طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدى
طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدى
طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدى بالمقادير
3 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ماء للعجن
قشطة
سمنه للفرد
طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدى بالخطوات
فى وعاء تخلط المكونات حتى الحصول على عجينة و تفرد وتدهن بالقشطة والسمنة وتطبق ثم تترك لترتاح مرة أخرى
تفرد العجين وتدهن الوجه بالقشطة والسمنة وتوضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج تقطع وتقدم
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحى بالمقادير
3 كوب دقيق أسمر
ماء
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
زيت زيتون
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحى بالخطوات
فى وعاء أبدئى فى تقليب الدقيق والسكر والملح ثم يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
تترك العجينة لترتاح ثم تقطع لكرات ثم تفرد العجينة بالنشابة
تدهن العجينة بزيت الزيتون و تترك لترتاح ثم تفرد فى صينية وتوضع بالفرن حتى النضج وتقطع وتقدم