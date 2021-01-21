من أكثر الوصفات التى تبحث عنها كثير من السيدات هى طريقة عمل الفطير المشلتت ف ي المنزل فهو من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء.

إليك طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بنفسك وبخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه جاهزًا...





طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حاتى

إليك طريقة عمل الفطير المشلتت لفاطمة أبوحاتى ...





طريقة عمل الفطير المشلتت فاطمة أبو حماتى بالمقادير





كيلو دقيق

ملعقة كبيرة ملح

3 أكواب ماء فاتر

زيت



طريقة عمل الفطر المشلتت فاطمة أبوحاتى بالخطوات:



في وعاء قومى جيدا بخلط كل من الدقيق والملح جيدا ثم ضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر





بعد أن يختمر الدقيق قومي بتقطيع العجين إلى كرات وابدأي في فردها باستخدام النشابة ثم بيدك حتى تصبح خفيفة

أبدئى فى دهن قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن وتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع



ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة و ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن



