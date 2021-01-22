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سيارات

أرخص سيارة في السوق المصري حتى الآن.. زوتي Z100

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:00 ص
زوتي Z100
زوتي Z100
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أماني نوار
يبحث دائما المستهلك عن ارخص سيارة قبل أن يفكر في الشراء ، حيث أصبحت الأسعار مرتفعة في الفترة الأخير ، وجاءت سيارة  زوتي Z100من اكثر السيارات بحثا وانتشارا على الإنترنت.

السيارة مزود بمحرك سعته 1000 سي سي، بأقصى قوة 75 حصان عند 6200 لفة الدقيقة ، كما يصل عزم السيارة إلى 90 نيوتن /متر عند 3500 ،وسنجد أن طول السيارة 3559 مم ، والعرض 1620 ، مع ارتفاع 147 مم ، والسيارة مزودة بإطار مقاس 2360 مم. 

بالنسبة لوسائل الأمان السيارة مزودة  بأنظمة الأمان مثل وسادتان هوائيتان، ونظام المکابح المانعة للانزلاق ABS، ونظام EB.، كما تقدر المسافة بين الإطارات الامامية بـ1400 مم ، أما الخلفية 1405 مم.

ونأتي لاستهلاك الوقود بين الإطارات الأمامية بـ1400 مم، والخلفية بـ1405 مم، حيث يصل استهلاك الوقود في زوتي Z100إلى 5.3 لتر لکل 100 کيلو،  بينما تقدر سعة خزان الوقود بـ50 لترًا.

 أما تابلوه السيارة فيحتوي على أنظمة التكييف والباور ستيرنج ، وسنتر لوك ، بالإضافة إلى الزجاج الكهربائي الامامي والخلفي ، يقدر سعر السيارة بـ118 ألف في السوق المصري .
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