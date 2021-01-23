شكل تاني خالص.. الرئيس السيسي: نحشد الطاقات لإنهاء مشاريع البنية التحتية.. شاهد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار مجهودات الدولة المصرية في حشد طاقات كافة مؤسسات الدولة المصرية ، في إنهاء مشاريع البنية التحتية ، ومشروعات الريف المصري ، موضحا أن المسؤولية لا تقع على هيئة المجتمعات العمرانية بمفردها.





وتابع الرئيس السيسي ، خلال افتتاحه لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى ، بشرق مدينة بورسعيد، "هندخل تلك القرى وهنخرج منها وهي حاجة تانية خالص وشكل تاني خالص " .





وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية تضم تطوير الصرف الصحي وشبكات الطرق، معقبا: "بقدر الإمكان هنطور المحاور الرئيسية التي تصل الطرق ببعضها".





وأكمل: المشروعات الحالية توفر فرص عمل ضخمة للمقاولين المحليين ، وفرص استثمارات قوية.