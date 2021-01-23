ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإكسسورات لافتة.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

السبت 23/يناير/2021 - 12:51 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
Advertisements
آية التيجي
فاجئت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها بصورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.


وظهرت مريم أوزرلي وهي ترتدي توب باللون الأسود بقصة مختلفة من الصدر بأكمام طويلة بتصميم مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت مريم اوزرلي بترك خصلات شعرها الذهبي بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأضافت مريم اوزرلي بعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ وأبرزت جمال عينيها بالآي شادو والماسكرا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وأكملت مريم اوزرلي إطلالاتها ببعض الاكسسورات اللافتة؛ واختارت خواتم انيقة وكبيرة مع اسوارة على شكل ثعبان باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.

الوجه الآخر للسلطانة
الفنانة التي قدمت خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل في الوقت الذي تحاول العديد من الفنانات إظهار صورتهن على أكمل وجه.

تحلم بالعيش في بلد عربي

رغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».

الوجه الآخر للسلطانة

تحب الأكل
في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء خلال البرنامج، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر مما أكلت، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".
الوجه الآخر للسلطانة

تهوى الكركبة
ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما يدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

أم غير مثالية
الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني بأكل بأصابعي بحس أنها بتقول عليا أم غير مثالية".

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إطلالة غريبة.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

بـ قميص حرير.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بلوك جريء

بإطلالة غريبة.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بصورة جديدة على إنستجرام

بالأورانج .. مريم أوزرلي بإطلالة غريبة وملامح ساحرة

بملامح رقيقة.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها بميكب ناعم

بمكياج لافت.. مريم اورلي تشارك متابعيها جلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

حاسبونا على كده.. الرئيس السيسى يزف بشرى بشأن تطوير قطاع السكك الحديدية

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال ساعات

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر