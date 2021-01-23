اللواء الفار يكشف تفاصيل مدينة "سلام مصر" بشرق بورسعيد

كشف اللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن مدينة جديدة تسمي "سلام مصر" بشرق مدينة بورسعيد على مساحة 23 ألف فدان تضم 200 ألف وحدة سكنية وتستوعب مليون ساكن.





ولفت اللواء إيهاب الفأر، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أن المشروع يضم اسكانا فندقيا فاخرا ومحطات لتحلية المياه ومحاور طرق مركزية.







وأضاف ، أنه تم تنفيذ بحيرة للصيد لتحزين مياه الصرف للتخلص من الأمونيا بالمياه بالإضافة لتنفيذ 3 موزعات رئيسية و6 فرعية فى المزرعة وشبكة جهد متوسط بطول 120 كم متضمنة 1159 برج جهد متوصل وشبكة جهد منخفض بطول 700 كم.



ولفت إلى تنفيذ البوغاز الرئيسى بإجمالى 3 بوغاز والذى يربط بين الترعة الأم ويغذى المزرعة الغربية.



واسترسل: أنه تم تنفيذ إزالة التعديات بنسبة 100% بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرين الأمن، كما أنه تم التخطيط خلال نهاية شهر أبريل القادم، للبدء فى أعمال تكريك البحيرة، وذلك بعد استقبال الكراكات التى تم توفيرها بتوجيهات من قبل الرئيس السيسي مباشرة فى بورسعيد حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال تلك البحيرة، معقبا: "أتوجه بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسحلة للدعم الكامل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة".



وتابع: أنه مخطط إنشاء 9 جامعات أهلية، حيث تم الانتهاء من إنشاء تلك الجامعة بالمنوفية، بنى سويف، القاهرة، مكملا أن يتم تنفيذ جامعة بورسعيد الأن على مساحة تبلغ حوالى 16 فدانا، وبالفعل يتم دخول تلك الجامعة الدراسة من بداية العام القادم، لافتا إلى أن تم إنشاء محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب لليوم، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، فى خلال الشهرين القادمين يتم توصيل المرافق لتلك محطة التحلية.



وذكر انه بعد البحث على الانترنت لمعرفة ما اكبر مشروعات الاستزراع في العالك وكم تبلغ، معقبا: "لقينا ان ديه اكبر محطة مغلقة في العالم".