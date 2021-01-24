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تكنولوجيا

ثاني تحديثات هاتف Reno5 Pro 5G تجلب الكثير من الميزات.. تعرف عليها

الأحد 24/يناير/2021 - 12:00 م
Oppo Reno5 Pro 5G
Oppo Reno5 Pro 5G
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شيماء عبد المنعم
تلقى هاتف أوبو Oppo Reno5 Pro 5G، الذي ظهر لأول مرة عالميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبدأت مبيعاته في الهند أمس، السبت، تحديث البرنامج الثاني، حيث تم إصدار التحديث الأول الذي يحمل رقم الإصدار (CPH2201_11_A.03) الشهر الماضي قبل إطلاق الهاتف مباشرة، مما أدى إلى تحسين جودة الكاميرا وأداء النظام.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يرفع تحديث الأمان الجديد الذي أطلقته أوبو لشهر يناير 2021 مستوى تصحيح أمان نظام أندرويد، ويحسن استقرار النظام وأدائه، كما أنه يعمل على تحسين فتح بصمة الأصبع وسلاسة مقاطع الفيديو التي تلتقاطها الكاميرا.




ويأتي التحديث الجديد الذي يحمل رقم الإصدار CPH2201_11_A.05، ويبلغ حجمه حوالي 500 ميجابايت، والذي يتم طرحه حاليا في الهند نظرا لأنها الدولة الوحيدة التي حصلت على هاتف Oppo Reno5 Pro 5G كأول إطلاق عالمي للجهاز.


ويعمل هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع +Dimensity 1000 وكما يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.


وتم تزويد هاتف Oppo Reno5 Pro 5G،بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ولكن لا يحتوي على فتحة بطاقة microSD لتوسعة ذاكرة التخزين.


ويحتوي هاتف Oppo Reno5 Pro 5G على شاشة بقياس 6.55 بوصة، من نوع Super AMOLED بجودة +FullHD، تعدم معدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، ويأتي بكاميرا خلفية رباعية دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل وبطارية بقوة 4350 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 65 وات.



Oppo Reno5 Pro 5G gets January patch and camera optimization with latest update
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