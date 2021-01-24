مواجهة صعبة بين بايدن وأردوغان.. 5 ملفات شائكة لتركيا تفسد العلاقات مع واشنطن.. كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي الجديد مع ديكتاتور تركيا؟

- هل يتخلى الرئيس الأمريكي عن العقوبات ضد تركيا ؟

- كيف ستكون العلاقات التركية الامريكية مع استمرار صفقة S-400 ؟

- هل يطرد بايدن فتح الله جولن ؟





دخلت العلاقات التركية الأمريكية مرحلة جديدة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورحيل دونالد ترامب، وعلى الرغم من تغير وجه سياسات الولايات المتحدة مع العالم، لم يختلف موقف الإدارة الجديدة مع انقرة ربما بسبب صفقة الدفاع التركية الروسية





ومع خسارة دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة إلى جو بايدن، على الرغم من تأخره نسبيًا عن القيام بذلك مقارنة بقادة العالم الآخرين.





وشدد في بيانه على أن تركيا أرست العلاقات مع الولايات المتحدة، وطالب "بفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين".





وزادت تصريحات أردوغان في لهجتها حيث استخدم جمل "تركيا تحول وجهها إلى الغرب مرة أخرى" و"أنقرة تستعد لبايدن".





وخلال رئاسة دونالد ترامب، حدثت الأزمة الاشهر بين البلدين وهي مشكلة القس أندرو، وشراء S-400 التي تسببت في فرض عقوبات على تركيا ومع ذلك، فمن المعروف أن العلاقات بين ترامب وأردوغان كانت "طبيعية" أكثر مما كانت عليه في فترات عديدة، وستكون العلاقات أكثر صعوبة خلال إدارة بايدن.





ولدى كل من تركيا والولايات المتحدة توقعات من أجل تقريب المسافة المجازية بين الطرفين، والتي يواجهها عدد من الملفات المطروحة على الطاولة الدبلوماسية بين البلدين





أزمة S-400

من أهم المشاكل في العلاقات مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400.





وتحت قيادة بايدن ، يبدو أن هذه القضية أصبحت واحدة من أصعب القضايا بالنسبة للعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، فقبل أيام من تولي بايدن الرئاسة، أعلن أردوغان أن المفاوضات مع روسيا بشأن التسليم الثاني لا تزال جارية.





وبينما تُظهر تصريحات أردوغان نهج تركيا تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، فقد أدلى ببيان أيضًا مرشح بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، في يوم حفل تسليم الرئاسة.





وفي حديثه عن تركيا باعتبارها "شريكًا استراتيجيًا مزعومًا"، قال بلينكين إن العقوبات الجديدة بحاجة إلى إعادة النظر.





والبيانات المتبادلة هي مؤشرات على كيف ستكون العلاقات الثنائية فيما يتعلق بمشكلة S-400.





دعم الولايات المتحدة للقوى الديمقراطية السورية (SDF)

من وجهة نظر تركيا، فإن القضية الأساسية هي أن الدعم العسكري السياسي المستمر لقوات سوريا الديمقراطية من قبل القوات الأمريكية هو سبب أزمة لأنقرة.





وتريد أنقرة أن يتم تصنيف وحدة حماية الشعب (YPG) ضمن أهداف التنمية المستدامة على أنها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.





في حين أن الطلب التركي كبير، فإن التغيير السياسي من الولايات المتحدة غير متوقع.





ولا تنكر الولايات المتحدة وجود علاقة بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، في الواقع، يُقال إن القتال ضد داعش كان ناجحًا بسبب هذا الهيكل.





وبالإضافة إلى ذلك، يُعرف مرشح وزير الخارجية لإدارة بايدن، أنتوني بلينكين، بأنه مهندس السياسة الأمريكية في سوريا 2013.





وأثناء تسليح وحدات حماية الشعب الكردية ضد داعش، طالب بلينكين بزيادة المساهمات الأمريكية، خارج سوريا، لتعزيز قتال تركيا ضد حزب العمال الكردستاني.





ويُشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان أحد مهندسي سياسة دعم وحدات حماية الشعب كشريك محلي خلال فترة توليه منصب قائد القوات المركزية الأمريكية (CENTCOM).





طرد فتح الله جولن

ومن بين القضايا التي تخلق التوتر بين تركيا والولايات المتحدة تسليم رجل الاعمال التركي والداعية فتح الله جولن، الهارب الى بنسلفانيا وفريقه الذين يعيشون في الولايات المتحدة.





ولا يتوقع أي تغيير في هذا الصدد خلال فترة إدارة بايدن، وأثناء محاولة الانقلاب في 15 يوليو، كان الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما رئيسًا وجو بايدن نائبًا للرئيس، وزار بايدن أنقرة في ذلك الوقت، خلال أشد فترات النقاش حول تسليم جولن.





وكتب بايدن مقالًا خاصًا في صحيفة ميلييت قبل الزيارة، وذكر أنه "في إطار نظام الحكم في الولايات المتحدة، حيث يكون للهيئات التنفيذية والقضائية أدوار منفصلة ومستقلة، من الواضح أن هذا غير ممكن، وفي الواقع ، فإن أي محاولة للقيام بذلك ستكون غير قانونية.





وتشير التقديرات إلى أن إدارة بايدن لن تغير موقفها من تسليم جولن.





قضية بنك HALKBANK

وبسبب الدعوى القضائية لبنك خلق في الولايات المتحدة، تشعر تركيا بالقلق من العقوبات الاقتصادية المحتملة.





وعندما نلقي نظرة سريعة على الماضي لتقييم كيفية إنهاء قضية بنك خلق خلال فترة بايدن، نرى أن جيفري س. بيرمان، الذي تم تعيينه في منصب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك ليحل محل المدعي العام السابق كما أقال الرئيس ترامب بريت بهرارا ، الذي بدأ التحقيقات في قضية رضا ضراب وهاكان أتيلا.





وخلال هذه العملية، تم الإدلاء بتعليقات تفيد بأن الرئيس ترامب متورط في القضية بناءً على طلب الرئيس أردوغان.





مع بايدن ، يمكن أن يتغير مسار القضية بالكامل.





وتاريخ المحاكمة في قضية Halkbank في نيويورك، لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، هو 1 مارس 2021.





وتم توجيه الاتهام إلى المصرف في ست تهم، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والتآمر وغسيل الأموال.





العلاقات مع روسيا وقبرص وليبيا

ومن المرجح أن يجذب تعاون تركيا مع روسيا في إدارة القضايا الإقليمية، وإقامة "علاقات قوية" بين أنقرة وموسكو، استجابة من الولايات المتحدة.



