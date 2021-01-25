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مرأة

لهذه الأسباب.. القرفة علاج فعال للصداع

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعاني من صداع شديد؟  لقد أصبح شائعًا جدًا ويحدث عادةً بسبب الجفاف أو التوتر أو الإجهاد على الرغم من وجود العديد من الأدوية للصداع الشديد ، إلا أنه يمكن التخلص منها بشكل طبيعي.
القرفة علاج فعال

تعد أبرز العلاجات المنزلية البسيطة لمساعدتك على التخلص من الصداع هى تناول كوب من القرفة  لأنها تساعد في تقليل التهاب الأوعية الدموية في الرأس وتوفر الراحة.

امزجى أجزاء متساوية من عصير القرفة وعصير الليمون وتناوليه مرتين يوميًا. يمكنك أيضًا غلي مسحوق القرفة الخام في الماء واستنشاق البخار للتخلص من الصداع.

وفقا لموقع هيلث تعد القرفة من العوامل الفعالة في التخلص من الصداع يمكنك طحن بعض أعواد القرفة إلى مسحوق وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة. الآن ، ضعي المعجون على جبهتك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

جربى القرنفل

بجانب القرفة يعتبر القرنفل أيضًا علاجًا منزليًا طبيعيًا آخر لعلاج الصداع لأنه يمكن أن يخفف الألم بخصائصه المبردة وتخفيف الآلام. سحق بعض فصوص الثوم وضعها في منديل نظيف. الآن ، استنشق رائحة القرنفل المطحون حتى تشعرين ببعض الراحة من الألم.

شاي البابونج

يساعد شرب كوب من شاي البابونج على التخلص من الصداع الشديد لاحتوائه على مركبات تعمل على تهدئة الألم.

ليمون
الليمون علاج ممتاز للتخلص من الصداع بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. اعصر نصف ليمونة في كوب شاي الأعشاب واشربه. يمكنك أيضًا فرك الليمون الطازج على جبهتك وصدغيك للحصول على الراحة.

اللوز
يساعد اللوز في التخفيف من الصداع لاحتوائه على الساليسين الذي يعمل كأسبرين طبيعي ويخفف الألم. لذلك ، تناول بعض المكسرات في المرة القادمة إذا شعرت بصداع ، واحصل على راحة سريعة.
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