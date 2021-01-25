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تعليم

التعليم تعد قاموسا إلكترونيا لـ لغة الإشارة .. وتؤكد: ترقبوا اعتماده قريبا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:33 ص
لغة الاشارة
لغة الاشارة
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها قد انتهت رسميا من اعداد قاموس إلكتروني تفاعلي (اسطوانة تفاعلية وقاموس ورقي) بلغة الاشارة المستخدمة في مدارس التربية الخاصة .

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وقالت وزارة التربية والتعليم في تقرير رسمي عن انجازاتها : أنه في هذا القاموس تم مراعاة اضافة جميع الرموز المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن ، مؤكدًا أنه جاري مراجعته واعتماده.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم تنظيم تدريبات لمعلمي التربية الخاصة بالمديريات التعليمية ، على أصول التعامل مع طلاب التربية الخاصة بطريقة برايل ولغة الاشارة و التخاطب .

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه التدريبات تتم تحديدا في يوم الخميس من كل أسبوع بجميع المديريات التعليمية الموجودة في شتى محافظات الجمهورية.
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