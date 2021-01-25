مصر تودع عبلة الكحلاوي لمثواها الأخير.. وابنتاها تنعيانها بكلمات مؤثرة .. والأسرة تبلغ "الأزهري" بوصيتها له .. وأحمد الطيب: ألفتها القلوب وأنارت العقول.. صور

مصر في وداع عبلة الكحلاوي
- وسط إجراءات احترازية.. المئات يؤدون صلاة الجنازة على جثمان عبلة الكحلاوي
- انهيار ودموع.. محبوها وأقاربها يودعوها إلى مثواها الأخير
- وهذه وصية الراحلة لأسامة الازهري وإمام مسجد الباقيات الصالحات
- شيخ الأزهر: سلكت طريق الدعوة إلى الله فأَلِفَتها القلوب وأنارت بعلمها العقول
- سر عشق وحب الملايين للدكتورة عبلة الكحلاوي
شيع المئات من محبي وأقارب الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بالبساتين . وسط جو من الدموع والإنهيار حيث خيم الحزن على الجميع أثناء عملية الدفن وفقد الكثير من محبيها وأقاربها أعصابهم ولم يتمالكوا أنفسهم للتعبير عما بداخلهم .
وأدى الجميع صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد الباقيات الصالحات بهضبة المقطم عقب صلاة الظهر ، وخيم الحزن والأسى على وجوه المصلين حيث التزم الجميع أثناء الصلاة بمسافة التباعد وارتداء الكمامة ، وأديت صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوى مرتين، مرة فى مسجدها فى المقطم، ومرة أخرى فى مسجد والدها الدكتور محمد الكحلاوى فى البساتين.
ونعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة عبلة الكحلاوي، أشهر داعية مصرية.
وقال شيخ الأزهر على صفحته الرسمية، على فيس بوك، وتويتر "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وصية عبلة الكحلاوي للدكتور اسامة الازهري
أبلغت أسرة الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي وصية والدتهم للدكتور أسامة الأزهري العالم الأزهري والداعية الإسلامي التي طالبت فيها بأن يؤم الأزهري المصلين في صلاة الجنازة عليها ، وبالفعل تم التنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري وأدىٰ صلاة الجنازة على روح الدكتورة عبلة الكحلاوي، بعد أن ألقى كلمة في نعيها، فاضت فيها دموعه حزنا على الفقيدة الكبيرة، ثم بعد صلاة الجنازة توجه إلى الله بالدعوات الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة حسب وصيتها .
وقال: نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أمًّا لي ولن أنساها وستظل في قلبي.
وكان الدكتور أسامة الأزهري قد نعىٰ الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.
وقال الأزهري في بيان له تحت عنوان رثاء أستاذتنا الدكتورة عبلة الكحلاوي: شمس من العلم والولاية قد انطفأت ببالغ الحزن والألم والأسى أنعي إلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، والله يعلم ما في القلب من حزن شديد على فقدها.
وأضاف الأزهري في بيانه: كانت شمسًا ونورًا في حياة ألوف وملايين من الأسر والبيوت، الذين وجدوا في كلامها ونصائحها نورًا يملأ القلوب سكينة ونورًا، لقد ربطتني بها، رحمها الله، علاقة خاصة جدًا، فكانت أمي بعد أمي، وكان بيني وبينها اتصال مستمر ومشاورة دائمة في أمور عامة وخاصة، وكم كانت لها الأيادي السابغة والإنفاق الواسع على ذوي الحاجات، كانت من أهل العلم والصلاح الذين يصح أن نسميهم ورثة النبوة بحق وصدق، رحمك الله يا أستاذتنا الجليلة، ورفع درجاتك في جنات النعيم، وألحقنا بك في عليين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
عبلة الكحلاوي لماذا أحبها الناس؟ .. أضاءت الراحلة الدكتور عبلة الكحلاوي ملايين القلوب قبل العقول وحجزت لنفسها مقعدا مهيبا ومحببا ومقدرا في كل بيت مصري سواء بحديثها العذب عبر شاشات الفضائيات أو بأعمال الخير التي رافقتها خلال رحلتها العطرة .
نعت دار الإفتاء عبلة الكحلاوي فقالت عنها : " كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا".
ودائما ما اتسم حديث عبلة الكحلاوي بالصدق فكانت رسائلها تشع حبا ونورا إيمانيا نادرا يجعلك تبكي حين تسمعها وهي تدعو الله بكل صدق .. والآن رحلت بنت مداح النبي صالحة القلب والعمل ، وحان دورنا في أن ندعو الله لها بأن يتغمدها برحمته الواسعة ويجعل مرضها الأخير في ميزان حسناتها .
وباتت مصر أمس ليلة حزينة بعد نبأ وفاة عبلة الكحلاوي بسبب فيرو س كورونا رغم كل محاولات الأطباء انقاذ حياتها الا ان أجل الله عز وجل قد نفذ .
وينشر «صدى البلد» دعاء سابقًا بكت فيه وينشر «صدى البلد» تصريحا سابقًا خلال حوارها على قناة «إم بي سي مصر»: قائلة: «اللهم ارفع عن الوباء .. اللهم نقنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة.. يارب اغفر لنا فى يوم عرفة».
وقالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن كل منا لا بد أن يكون مرَّ بكسر في حياته، منا المظلوم، ومنا المريض، ومنا الفقير، ومنا المحروم من الذرية.
وأفادت «الكحلاوي» بأنه إذا شعرت بانكسار قلبك وشدة حزنك؛ اسأل الله الجبار أن يجبرك، وكلما كان انكسارك أعظم؛ كلما كان جبر الله لك أعظم، لا تنتظر جبرًا من المخلوقين، واسأل الجبار وأكملت الداعية الإسلامية: "ادعُ الله باسمه الجبار"، فهو أرق اسم من أسماء الله الحسنى، وأحن اسم.
وتابعت: «الجبار: هو الذي يجبر عباده المنكسرين والمحرومين، الجبار الذي لا يترك أحدًا موجوعًا، إذا ذهبت إلى الجبار تطلب عدله وحمايته؛ فلا بد أن يجبرك".
وأردفت أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى، هو للمنكسرين الذين أتعبتهم الدنيا، من يلم شملك إلا الجبار، من يمسح دمعك إلا الجبار، من يجبر قلبك الكسيرإلا الجبار، ومن يخفف مواجعك إلا الجبار.
وتساءلت: «هل عرفت الله بهذا الاسم؟ إذا نزل بك هم أو غم، إذا أصابك ظلم أو مكروه ونمت، ودموعك تسيل على خدك ودعوت الله أن يجبر خاطرك؛ فإنه- تعالى- لن يتخلى عنك، ثق بالله وقل : «يا جبار السماوات والأرض اجبرني».