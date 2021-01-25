أبرزها بالمشروم .. 4 وصفات غير تقليدية لعمل البامية

تعد البامية من أكثر الخضراوات الخارقة حيث تحتوي على كم كبير من الفيتامينات التى تجعلها علاجا فعالا لعدد كبير من المشكلات الصحية أبرزها أمراض الجهاز الهضمي، لذا نقدم لكم طريقة عمل بامية بـ 4 وصفات مختلفة بخطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .





طريقة عمل بامية بالدجاج والمشروم





مقادير بامية بالدجاج و المشروم

بامية

مشروم

صدور دجاج

بصل

ثوم

عصير طماطم

مرقة

صلصة طماطم

ملح فلفل اسود

زيت ذرة





طريقة تحضير بامية بالدجاج و المشروم





* ضعي بصل مفروم في طاسة على النار مع مكعب مرقة وضيفي الثوم المفروم وقطع صدور الدجاج وزعتر طازج مفروم ثم ضيفي البامية والمشروم المقطع





* افرمي الطماطم وضيفيها مع صلصة طماطم وبهارات وملح وفلفل و ادخلي الطاجن فرن ساخن حتى تنضج تماما و قدميها





طريقة عمل بامية ويكا بالموزة الضاني





مقادير بامية ويكا بالموزة الضاني

بامية

موزة ضاني

ثوم

بصل

كزبرة خضراء

طماطم

ليمون

فلفل حار

جزر

عدس

كرفس

كرات

ورق لورا

حبهان

ملح فلفل أسود

زبدة





طريقة تحضير بامية ويكا بالموزة الضاني





* اسلقي اللحم في ماء به جزر وبصل وكرفس وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وطماطم مقطعة وكزبرة جافة





* اتركيه ليغلي قليلا على النار حتى يقارب اللحم على النضج و اضيفي قليل من العدس الأصفر والبامية وعصير الليمون واتركيها لتكمل نضجها





* اضيفي زبدة وارفعي الخليط عن النار و ارفعي اللحم من الحلة واستخدمي خلاط كهربائي لفرم بقية المكونات، و قدمي الخليط المفروم مع اللحم.





طريقة عمل بامية بالموزات الضأن





مقادير بامية بالموزات الضأن

موزات ضأن صغيرة

بامية

بصل

ثوم

طماطم

صوص طماطم

مرقة

زبدة

كمون

ملح

كزبرة جافة

زيت زيتون

روزمارى فلفل أسود جزر كرفس سمـنة





طريقة تحضير بامية بالموزات الضأن





* إسلقى الموز فى الماء المغلى على النار مع البوكيه جارنيه ( كرفس و أضيفى للشوربة الزعتر المفروم و شوحى البصل والثوم المفرومين فى زيت الزيتون والزبدة





* أضيفى البسلة للبصل والثوم و قطعى الكزبرة الخضراء وضيفيها مع البامية المشوحة فى الزبدة و أضيفى صوص الطماطم الفريش والكمون والفلفل الحار المقطع





* أضيفى الشوربة للبامية وإتركيها لتنضج و ضعى الطماطم فى ماء مغلى بعد نزع ذرها وتشريح قشرتها على شكل حرف X





* ضعى الطماطم فى ماء بارد وإنزعى القشر وقطعيا وضيفيها للبامية وإتركى البامية تغلى و شوحى الكزبرة الخضراء والثوم فى الزبدة و أضيفى الطشة للبامية وأضيفى الطشة للبامية





طريقة عمل البامية بالحم بتلو مكعبات





مقادير بامية بالحم بتلو مكعبات

بامية

عصير ليمون

ثوم

بصل

كزبرة خضراء

طماطم

صلصة طماطم

ورق لورا

حبهان

ملح فلفل

زيت كمون

فلفل حار





طريقة تحضير بامية بالحم بتلو مكعبات





* شوحي البصل في الزيت ضيفي لحمة مكعبات و التوابل و مكعب مرقة و اضيفي الصلصة و قليل من الماء و قلبيها و اتركيها لتنضج

* و شوحي البصل و الثوم و الزبدة في وعاء اخر اضيفي الزعتر و شوحي البامية معهم في طاجن ضعي الباميه مع اللحم و كل المكونات و ادخلي الطاجن الفرن حتي تمام النضج و يقدم.



