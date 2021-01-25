اتحاد طلاب كفر الشيخ يقدم الورود للمحافظ ومدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة .. صور

قدم عدد من أعضاء اتحاد طلاب التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، التهنئة إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 ، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي ، مدير عام التعليم الفني ، والمهندس يوسف البسيوني ، مدير إدارة قلين التعليمية.





وقدم الطلاب الورود للمحافظ، معربين عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة، وأشاد المحافظ باللفتة الطيبة من اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ لرجال الشرطة ، وما يقدمونه من تضحيات من أجل أمن وأمان المواطنين، وقدم أعضاء الاتحاد التهنئة للواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، مقدمين الورود بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.





وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، لـ"الطلاب": "أنتم مستقبل مصر، وأملها وأهم ركيزة من ركائز تنميتها، فبأيديكم تزداد رفعة وسموًا، وأنتم من سترفعون رايتها في المحافل الدولية ، وأنا سعيد بمشاعركم الطيبة تجاه رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة".



