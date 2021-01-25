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أخبار العالم

الصديق وقت الضيق.. السعودية تقدم مساعدات بملايين الدولارات للسودان واليمن

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:42 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولايتي الخرطوم وأم درمان بجمهورية السودان.

 

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز منذ انطلاق الحملة 723 عملية جراحية، كما قدّم 3,349 استشارة طبية، إضافة إلى توزيع 1,011 نظارة طبية و2,369 قطرة للأعين، كما جرى تدريب 20 اختصاصيًّا من الطاقم الطبي من بينهم 14 من المكفوفين على مهارات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المرضى.


وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.


كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذَ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية.


وجرى خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م، ضخ 185.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 251.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 8 نقلات لنقل المخلفات من مخيمات النازحين والمجتمع المضيف إلى أماكنِ التخلص منها، استفاد من هذه الخِدْمات 6.530 فردا.

 

وفي اطار متوازٍ، واصلت العياداتُ الطبيةُ المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديمَ خِدْماتها العلاجية..

 

وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م في قسم الطوارئ 50 مستفيدا، وعيادة الباطنية 70 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 60 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 10 مستفيدين، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 20 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 10 أفراد.

 

كما صرفت الأدوية لـ 157 فردًا، وراجع قسم الخِدْمات التمريضية 40 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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