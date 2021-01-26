حقوق حلوان تعلن الرابط الرسمى لطلب دخول الامتحان للفرق النهائية

بدأت كليات جامعة حلوان، الإعلان عن موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.



وقد صرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة حلوان أنه جار إعداد الجداول لإعلانها فى أقرب وقت للطلاب للاستعداد لامتحانات، كما أنه قد تم الإعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل بالامتحانات النهائية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية و ذلك عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/hekok/register.asp





وأضاف مسؤولو شئون الطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان أنه قد تم إعلان أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب استعدادا لإعلان جداول الامتحانات فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية من كورونا و قد تم تقليل عدد الطلاب باللجان والحرص على التباعد بين الطلاب.



