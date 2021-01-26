حقوق حلوان تعلن الرابط الرسمى لطلب دخول الامتحان للفرق النهائية

بدأت كليات جامعة حلوان، الإعلان عن موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.
وقد صرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة حلوان أنه جار إعداد الجداول لإعلانها فى أقرب وقت للطلاب للاستعداد لامتحانات، كما أنه قد تم الإعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل بالامتحانات النهائية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية و ذلك عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/hekok/register.asp
وأضاف مسؤولو شئون الطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان أنه قد تم إعلان أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب استعدادا لإعلان جداول الامتحانات فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية من كورونا و قد تم تقليل عدد الطلاب باللجان والحرص على التباعد بين الطلاب.
جدير بالذكر أنه نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حوارا مجتمعيا متعدد الأطراف من الأكاديميين وبعض قيادات الجمعيات الأهلية بمنطقة كفر العلو وممثلين من نادى كفر العلو وكوادر شباب كفر العلو، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.
استهدف الحوار مناقشة أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا وتوفير الاحتياجات الخاصة بالمجتمع ولا سيما فى وقت جائحة كورونا وما ترتب عليها من مستجدات وذلك من قبل الجهات الحكومية والأهلية المشاركة فى تطوير كفر العلو، كما تضمن الحوار عرض الجهود التى قام بها المركز التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى عدة جوانب تنموية.