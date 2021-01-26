شاهد.. وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في مطروح

احتفالا بالذكرى 69 لعيد الشرطة وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بفرق الأمن بمرسى مطروح، رفقة كل من اللواء عماد كدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، واللواء أ.ح شريف معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية.









وصاحب وضع اكليل الزهور الموسيقى العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فِداءً و دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها.





ووجه محافظ مطروح التهنئة للواء عماد كدواني، مدير أمن مطروح، ولقيادات الشرطة بالمحافظة ، وجميع رجال الشرطة البواسل في عيدهم 69، مع التأكيد على أن تضحية رجال الشرطة فى محافظة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952 ضد قوات الاحتلال الإنجليزي حِفاظًا على أمن الوطن ستظل ذكرى عطره على قلوب المصريين، وأن المصريين جميعًا.. من قواتنا المسلحة والشرطة والمواطنين الشرفاء دائمًا يدًا واحدةَ.. يدافعون عن وطنهم ويضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

كما قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة للواء عماد كدوانى مدير أمن مطروح تقديرا لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل.





يذكر ان مصر تحتفل يوم 25 يناير بذكرى الكرامة والعزة، بذكرى عيد الشرطة ، حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر.



