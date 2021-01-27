أبرز 6 طرق منزلية بسيطة للتخلص من جفاف العين

جفاف العين هو حالة تحدث عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع لترطيب العينين، مما يسبب تهيجا واحمرارا وجفافا في العين، كما يمكن أن تسبب بعض الأمراض أو الأدوية الأساسية جفاف العين.









وللتعرف علي جفاف العين فهو يحدث عندما تكون لديك هذه الأعراض، والتي تشمل احمرار العين، وحساسية الضوء، وعدم وضوح الرؤية، والإحساس بالجفاف، والحكة، والألم في العين لكن إذا كان سبب جفاف العين من مرض معين، استشر الطبيب على الفور، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهناك عدد من العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج جفاف العين.









1. العسل





يستخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من أمراض العين، في إحدى الدراسات تم إعطاء 19 مريضًا 20 ٪ من محلول العسل قطرات للعين ثلاث مرات يوميًا و 17 مريضًا تم إعطاؤهم قطرة صناعية ثلاث مرات يوميًا، وأظهرت النتائج فاعلية قطرات عسل النحل في تحسين جفاف العين مقارنة بالمشاركين الذين تم إعطاؤهم دموع صناعية، لذا استخدم محلول العسل قطرة للعين ثلاث مرات في اليوم.





2. الماء الدافئ





تتكون الدموع من الماء والأغشية المخاطية والزيت، وهي ضرورية للحفاظ على عينيك رطبة وصحية، وثبت أن ضغط الماء الدافئ يعالج جفاف العين المرتبط بخلل غدة الميبوميان المعروف باسم (MGD) ، وهو السبب الرئيسي لـ جفاف العين ، فقط خذ قطعة قماش نظيفة وانقعها في ماء دافئ، واعصر الماء الزائد وضعه على عينيك لمدة 5-10 دقائق.





3. رطب جسمك





شرب الكثير من الماء مفيد لعينيك، فسوف يساعد ذلك في ترطيب عينيك وإبقائها رطبة، ونتيجة لذلك سوف يساعد في إنتاج المزيد من الدموع، لذا اشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.





4. ارمش كثيرا





في كثير من الأحيان يمكن أن يسبب الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر أو الموبايل لفترة طويلة جفاف العين، لذلك ارمش عينيك بشكل متكرر للمساعدة في تعزيز صحة العين والحفاظ عليها رطبة، لذا أغمض عينيك كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية.





5. زيت الخروع





وفقا لإحدى الدراسات فإن زيت الخروع لديه القدرة الفعالة على علاج جفاف العين، فخلال الدراسة حيث تم إعطاء 20 مريضًا قطرات للعين تحتوي على 5 في المائة من زيت الخروع، وأظهرت النتائج وجود تحسن كبير في الغدد الدمعية، استخدم قطرات العين المصنوعة من زيت الخروع مرتين أو ثلاث مرات يوميًا.





6. الخيار



