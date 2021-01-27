موجز السوشيال ميديا: موعد طرح أغنية رامي جمال.. ورقصة كنزي عمرو دياب

نشر موقع "صدى البلد" على مدى الساعات الماضية عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: صباح التدريس عن بعد.. نادين نجم تعلن عن أكبر مشاكلها في الحياةشاهد .. شقيقة أصالة في حفل زفافهاشاهد .. رقص كنزي عمرو دياب في الشارعماتش صعب جدًا.. شوبير يعلق على مباراة مصر والدنماركمن بين أحب الأشياء لقلبي.. شام الذهبي برفقة حصانهاجماهير الزمالك تطالب بعودة أيمن حفني للناديبفستان أبيض.. شيما صابر تنشر فيديو من على المرجيحةبفستان قصير.. احدث ظهور لـ سلمي أبو ضيفرامي جمال يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدةبعد تألقه أمام بيراميدز. جماهير الأهلي تدشن هاشتاج بدر بانون