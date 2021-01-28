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مرأة

طرق الوقاية من الجزام

الخميس 28/يناير/2021 - 01:35 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
ينتشر الجذام من خلال ملامسة الإفرازات المخاطية لشخص مصاب بالعدوى. يحدث هذا عادة عندما يعطس الشخص المصاب بالجذام أو يسعل.

وفقا لموقع هيلث لاين المرض ليس شديد العدوى. ومع ذلك ، فإن الاتصال الوثيق والمتكرر مع شخص غير معالج لفترة أطول من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجذام.

تتكاثر البكتيريا المسؤولة عن الجذام ببطء شديد ويعد المرض له متوسط ​​فترة حضانة وقد لا تظهر الأعراض لمدة تصل إلى 20 عامًا.
و يمكن أن يؤدي التشخيص والعلاج المتأخران إلى مضاعفات خطيرة. يمكن أن تشمل:

مضاعفات الجزام

مضاعفات كثيرة لمرض الجزام إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين

-تساقط الشعر ، وخاصة على الحواجب و الرموش
-ضعف العضلات
-تلف دائم في الأعصاب في الذراعين والساقين
-عدم القدرة على استخدام اليدين والقدمين
- احتقان الأنف ، نزيف في الأنف ، وانهيار الحاجز الأنفي
-التهاب القزحية ، وهو التهاب القزحية في العين
-الجلوكوما ، وهو مرض يصيب العين ويؤدي إلى تلف العصب البصري
-العمى
-ضعف الانتصاب (ED)
-العقم
-فشل كلوي

أفضل طريقة للوقاية

أفضل طريقة للوقاية من الجذام هي تجنب الاتصال الوثيق طويل الأمد مع شخص غير معالج مصاب بالعدوى.

تكون النظرة العامة أفضل إذا قام طبيبك بتشخيص الجذام على الفور قبل أن يصبح شديدًا. يمنع العلاج المبكر المزيد من تلف الأنسجة ، ويوقف انتشار المرض ، ويمنع حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

عادة ما تكون التوقعات أسوأ عندما يحدث التشخيص في مرحلة أكثر تقدمًا ، بعد أن يعاني الفرد من تشوه أو إعاقة كبيرة. ومع ذلك ، لا يزال العلاج المناسب ضروريًا لمنع أي ضرر إضافي للجسم ومنع انتشار المرض للآخرين.

المضادات الحيوية

قد تكون هناك مضاعفات طبية دائمة على الرغم من العلاج الناجح للمضادات الحيوية ، لكن طبيبك سيكون قادرًا على العمل معك لتوفير الرعاية المناسبة من أجل مساعدتك في التعامل مع أي حالات متبقية وإدارتها.
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