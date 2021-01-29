رسميا.. إيقاف إبراهيموفيتش ولوكاكو بسبب خناقة ديربي الغضب

قرر القاضي الرياضي في إيطاليا إيقاف النجم السويدي إبراهيموفيتش لاعب فريق إيه سي ميلان وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، بسبب اشتباكهما، الثلاثاء الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.





وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" أن القاضي الرياضي قرر إيقاف كلا من إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو مباراة واحدة، بسبب خناقة ديربي الغضب.





وشهد ديربي الغضب بين إنتر وميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا، أحداث مثيرة للغاية، أبرزها اشتباك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الروسونيري مع روميلو لوكاكو مهاجم النيراتزوري.





وأحرز إبراهيموفيتش هدف التقدم لميلان في الدقيقة 31 من عمر المباراة، قبل أن يشتبك مع روميلو لوكاكو، قبل نهاية الشوط الأول، ليحصل كل منهما على بطاقة صفراء.





وبعد مرور 13 دقيقة فقط على بداية الشوط الثاني، تدخل إبرا بعنف على قدم أليكسندر كولارف، ليتلقى بطاقة صفراء ثانية، أدت لطرده من المباراة.





وتأثر ميلان بطرد إبراهيموفيتش، بعدما أكمل المباراة بـ 10 لاعبين، ليستغل إنتر النقص العددي للروسونيري وفرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني، ليفوز بهدفين مقابل هدف، ويخطف التأهل لدور نصف النهائي.



