انتشال سيارة سقطت في ترعة الرياح التوفيقي بالقليوبية





كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بانحراف سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة الرياح التوفيقي بزمام قرية العمار بطوخ أمام كوبري الحاج سيد. وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من انتشال السيارة وانقاذ قائدها بمساعدة الأهالي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من انتشال سيارة ملاكي سقطت في الرياح التوفيقي على طريق خط 13 بنها – القناطر والتي تمكن الأهالي من انقاذ قائدها بعد سقوط السيارة في المياه وتم نقله إلى المستشفى.