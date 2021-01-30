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محافظات

في حملة مكبرة.. محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأي إهدار للمال العام

السبت 30/يناير/2021 - 02:14 م
جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بحملة مكبرة لإزالة منشآت إحدى الكافيتيريات بمنطقة سبورتنج بنطاق حي شرق، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة. 

كان ذلك فى إطار وعده لمواطني الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر والتى تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدى المواطنين.

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وأوضح المحافظ أن التعاقدات السابقة أغفلت حقوق المحافظة المالية بالإضافة إلى عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بححب الرؤية لدي المواطنين. 

وأشار إلى أن ذلك سيتم تلافيه في كافة التعاقدات الجديدة باشتراطات جديدة لا يوجد بها أي نوع من أنواع المخالفات. بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة المالية دون أن يتعارض ذلك مع رؤية البحر لدي كافة المواطنين مع استرجاع ممشي الكورنيش الذي يعد ملك لجميع المواطنين البسطاء. 

وصرح بأنه خلال شهر فبراير سيتم تكرار تلك الإزالات لمنشآت الكافيتيريات التي تحجب الرؤية وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل في ذلك مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة. 

وشدد "الشريف"، على أننا لن نسمح بأي إهدار للمال العام وسنحفظ حق الدولة وحق المحافظة وحقوق المواطنين. 

شارك في الحملة؛ اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

في حملة مكبرة.. محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأي إهدار للمال العام
في حملة مكبرة.. محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأي إهدار للمال العام
في حملة مكبرة.. محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأي إهدار للمال العام
في حملة مكبرة.. محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأي إهدار للمال العام
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