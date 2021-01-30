ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات منفردة لـ احمد سيد زيزو على هامش مران الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 05:01 م
زيزو
زيزو
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني خوض زيزو لتدريبات تأهيلية، بعدما شعر اللاعب ببعض الإجهاد العضلي بسبب تلاحم المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز. 

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 16 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

روقا و عبدالعزيز ينتظمان في التدريبات الجماعية الزمالك

مران الزمالك.. تدريبات إضافية للمثلوثي و بامبو

مصطفى محمد يخضع لتدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المقاصة

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للأساسيين استعدادا لغزل المحلة

الزمالك يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة غزل المحلة

ترشيحاتنا

زيادة أسعار السجائر وإعفاء 11 سلعة.. التعديلات الأخيرة لضريبة القيمة المضافة

أحكام ضد زوجها.. مفاجأة جديدة في قضية طبيبة المحلة

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

فيفا يكشف عن مباراتين فى مونديال الأندية بدون وقت إضافي حال التعادل

هل ينشر الأطفال فيروس كورونا بعودتهم للمدارس؟ الإجابة غير متوقعة

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة ملغومة في عفرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة