تدريبات منفردة لـ احمد سيد زيزو على هامش مران الزمالك

أدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وفضل الجهاز الفني خوض زيزو لتدريبات تأهيلية، بعدما شعر اللاعب ببعض الإجهاد العضلي بسبب تلاحم المباريات.





ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.





ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 16 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.