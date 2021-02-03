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محافظات

صيادو كفر الشيخ يناشدون وزير النقل فتح مكتب للتفتيش البحري في البرلس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:21 م
نقيب الصيادين بالبرلس
نقيب الصيادين بالبرلس
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محمود زيدان
ناشد محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس بكفر الشيخ، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بفتح مكتب للتفتيش البحري بالبرلس لخدمة جموع الصيادين.

وقال شرابي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نداء واستغاثة إلى وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ، بمناسبة زيارة وزير النقل غدًا للمحافظة، نرجو فتح مكتب التفتيش البحرى بالبرلس، الذى تم الموافقه عليه منذ عامين.

وتابع: "وتم تخصيص المكان والإعلان عن فتح هذا المكتب عدة مرات ولم يفتح حتى الآن، ألا يستحق أصحاب مراكب الصيد الآلية بالبرلس وميناء البرلس ذلك، نتمنى تحقيق هذا الحلم على إيديكم".

وفي سياق متصل، يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غدًا الخميس، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لتفقد مشروع طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج.

يحضر الزيارة، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، في ديسمبر الماضي، تفقد المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق، ولتي يبلغ  طولها 10 كم.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات صحفية له خلال زيارة رئيس الوزراء لمحافظة كفر الشيخ، إن القيمة التعاقدية لهذا المشروع تبلغ 1.1 مليار جنيه.

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