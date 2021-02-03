رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على جذب الطلاب العرب والأفارقة.. صور

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ،اليوم الأربعاء، الدكتور رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والوفد المرافق .





جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات والدكتور أسامة وفا المنسق العام للطلاب الوافدين بالجامعة ومديرى عموم الإدارات العامة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والعلاقات الثقافية والعاملين بتلك الإدارات.

وعرضت الدكتور رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي ورشة نوعية بإجراءات قبول الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2020م / 2021م، معلنة اعتزام وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي تكوين رابطة خريجي الجامعات المصرية على مستوى العالم .





كما استعرضت استراتيجية جذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة "ادرس في مصر" التي تبنتها الوزارة هذا العام ويؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها مشروع قومي تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.





كما أكدت أن تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة عمل شراكات دولية مع الجامعات العالمية، مؤكدة أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وجه بذلك ويتم العمل على تنفيذه.





وأشارت إلى أن الاهتمام والارتقاء بمنظومة الوافدين بالجامعات المصرية يساهم بشكل قوي في الارتقاء والتقدم بالتصنيفات الدولية وهو ما تم خلال الشهور الأخيرة وتواجد العديد من الجامعات بكافة التصنيفات الدولية.





وأعربت كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي عن سعادتها بهذه الزيارة لما تمتلكه الجامعة من إمكانيات بشرية وبحثية وإنشائية، مؤكدة تميز جامعة كفرالشيخ بالإمكانيات البحثية والتعليمية، وأشادت بنموذج الجامعة وما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي، والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي بجانب تميزها وترتيبها في التصنيفات الدولية .





وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الجامعة تحرص على جذب الطلاب العرب والأفارقة والاهتمام بأحوال جميع الطلاب الوافدين، فهم سفراء لمصر فى مجال التعليم، كما تعمل الجامعة على تأهيل هؤلاء الطلاب من خلال تقديم مستوى تعليمي متميز وتطبيق معايير الجودة التعليمية الحقيقية ليستفيد بها الخريج خلال حياته العلمية والعملية.





وأكد رئيس الجامعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يدفع قاطرة البحث ودعم التكنولوجيا لتحقيق الربط بين البحث وتنمية المجتمع تشجيعًا للمشروعات البحثية لبناء مجتمع مصرى يتعلم ويبتكر وأن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة.





وأضاف دسوقي أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالعملية التعليمية والبحث العلمى، مشيرًا إلى إمكانيات الجامعة على المستوى الإنشائى والأكاديمى المتميز التى يهدف إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والإبداع للباحثين.





وأشار إلى دعم صورة جامعة كفرالشيخ جامعة مصرية ذات طابع عالمي من خلال تقديم مختلف الخدمات للطلاب الوافدين وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيلهم وقيدهم بكليات الجامعة، وكذا تسويق البرامج الأكاديمية المميزة والمتنوعة التي تقدمها الجامعة سواء باللغة العربية أوباللغات الأخرى في إطار خطة الارتقاء بالجامعة وزيادة القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي لجامعة عصرية متميزة من خلال تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وريادة في مجتمع المعرفة .



