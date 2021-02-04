أخبار السعودية اليوم: بدء تعليق دخول المملكة للقادمين من 20 دولة مؤقتًا.. إيقاف الحفلات وإغلاق مراكز الترفيه لمواجهة كورونا.. وتمرين سعودي أمريكي لتبادل الخبرات العسكرية

تمرين سعودي أمريكي لتبادل الخبرات العسكرية

بدء تعليق دخول السعودية للقادمين من 20 دولة مؤقتًا

السعودية: إيقاف الحفلات وإغلاق مراكز الترفيه ضمن إجراءات لمواجهة تفشي كورونا









أعلنت السعودية، صباح اليوم، الخميس، إجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي جائحة كورونا وظهور موجة ثانية للجائحة، شملت إيقاف جميع المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات في قاعات الحفلات، لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وتعليق خدمات الطلبات الداخلية للمقاهي والمطاعم لمدة عشرة أيام.









وصرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، أنه «إلحاقا بالبيان الصادر في 20 يونيو 2020، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليًا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، فقد تقرر الآتي:









أولا: إيقاف جميع المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.









ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند (أولًا) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصًا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.









ثالثا: إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.









رابعًا: إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.









خامسا: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.









سادسًا: تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من جميع الجهات، خاصة وزارات (الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشئون البلدية والقروية والإسكان) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.









سابعًا: قيام وزارة الشئون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.









ثامنًا: توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر - قدر المستطاع - في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.









تاسعًا: قيام وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.









وأكدت وزارة الداخلية أن العمل بالإجراءات الجديدة سينطلق اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم، الخميس، مؤكدة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، ودعت الجميع لاستشعار مسئوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.









بدأت السعودية، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة.









يأتي ذلك بسبب استمرار تفشي جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية في السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في البلاد.









ويشمل القرار القادمين من الأرجنتين والإمارات وألمانيا وأميركا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والهند واليابان، والقادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مرّوا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.









وبحسب القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية الثلاثاء «يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة».









ونفذت القوات البرية الملكية السعودية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأميركي تمرين «الصداقة 2021» الذي يقام افتراضيًا عبر الاتصال المرئي.









ويهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.