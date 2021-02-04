ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع الملايين.. تعرف على القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:35 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم اليوم،الخميس، انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من  4 فبراير  الجاري حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

ويفتتح تيجريس المكسيكي أولسان هيونداي الكوري البطولة، عندما يلتقيان اليوم، في تمام الرابعة مساء، بينما سيلتقي الأهلي المصري مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء.

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية:

وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري " بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي " بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال " بطل الكونكاف".

القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي:

1- بايرن ميونخ: 879.50 مليون يورو

2- أونال المكسيكي: 95.50 مليون يورو

3- تيجريس المسكيكي: 59.40 مليون يورو

4- الدحيل القطري: 33.25 مليون يورو

5- الأهلي المصري: 25.5 مليون يورو

6- أولسان هيونداي 18.18 مليون يورو.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

الأهلي يترقب.. موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

قبل إجراء القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في كأس العالم للأندية

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

ترشيحاتنا

اللهم اشهد أني بلغت.. قصة معارض لبناني وجد مقتولا في سيارته برصاصتين في الرأس

مصير من مات مصرا على ارتكاب الكبائر.. الإفتاء توضح

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

ارموها حالًا.. سيدة تحذر من لعبة منتشرة تدمر جسد الأطفال

حرقه بالنار.. قهوجى يعتدي جنسيا على طفل ووالد المجني عليه يعذبه لاستسلامه

Advertisements

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

لا سيطرة علي أوضة اللبس.. شوبير: رمضان صبحي مش مركز مع بيراميدز

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

أشعر بالتواضع.. تعليق جديد من موسيمانى قبل ساعات من مواجهة الأهلى والدحيل

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

تحذير للاعبي الأهلي من حكم مباراة الدحيل

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

قبل موقعة اليوم .. ننشر القائمة النهائية لـ الأهلى والدحيل بمونديال الأندية

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا طير في السما.. عندما رافقت تحفة BMW إيمان البحر درويش وآثار الحكيم | صور

للرجال فقط.. عندما تنكرت سعاد حسني فى زي رجل لركوب هذه السيارة | صور

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه