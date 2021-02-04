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حوادث

قطع جثته.. شخص يقتل زوج شقيقته بنجع حمادى

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:49 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جريمة قتل معلم أزهرى وتقطيع جثته داخل جوال وإلقائه داخل مقابر قرية الحلفاية بحرى بنجع حمادى، وذلك بعد ساعات من العثور على جثته.


تبين أن نجل عمه وشقيق زوجته وراء واقعة القتل، حيث انهال عليه طعنًا بمطواه، بعد مشادة كلامية حدثت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بطعنات قاتلة.


بعدما تأكد المتهم من وفاة المجنى عليه، أحضر جوالا ووضع الجثة بداخله، بعد تشريحها بالمطواة، وألقى بالجثة داخل مقابر قرية الحلفاية بحرى.


بعد تغيب المجنى عليه، تلقى مركز شرطة نجع حمادي، بلاغًا بتغيب شحات عثمان عبدالقادر عثمان 29 عاما، معلم بالأزهر، وبعد أيام من البحث، عثر على جثته داخل جوال بالمقابر.


وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وزوجته وسائق التوك توك والسلاح المستخدم فى الواقعة.


وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة مقطعة أشلاء بمنطقة مقابر الحلفاية، تبين أنها لشخص يدعى شحات عثمان عبدالقادر عثمان 29 عاما، و حتى تم الكشف عن ملابسات الجريمة.


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