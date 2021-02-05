لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش

تعتبر الحواجب و الرموش الإضافة المميزة لعينيك، حيث أصبحت الرموش الطويلة هي أساس مظهرك هذه الأيام، كما يمكن أن تعمل الرموش الصناعية أو المكياج لفترة مؤقتة، وقد يؤدي استخدام الماسكارا باستمرار إلى تلف الرموش وتساقطها.





لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth”بعض النصائح الطبيعية لرموش أطول وأقوي.





1. زيت جوز الهند





يعد وضع زيت جوز الهند على الرموش وحولها أحد أفضل العلاجات المنزلية لذلك، حيث تساعد قيمة البروتين العالية لزيت جوز الهند في نمو الشعر بشكل جيد، مما يجعلها تمنع التقصف أيضًا، يمكنك دهنه على رموشك قبل النوم وغسل عينيك في الصباح، كما يحتوي على فيتامين (أ) و (هـ)، مما يساعد في تغذية بصيلات الشعر وتحسين نمو رمش العين، فيمكن لزيت جوز الهند أيضًا أن يجعل رموشك حريرية وناعمة بتأثيره المذهل.









2. الصبار





يُعرف الصبار أيضًا بأنه علاج مفيد جدًا لروتين العناية بالبشرة والشعر، فيمكن أن تساعد الفوائد الطبية لجل الصبار في الحصول على رموش أكثر طولا، فهو يحتوي على مركب يسمى ألوين يساعد في نمو الشعر بشكل أسرع مما يجعله الحل الأمثل للرموش، افركي ورقة من چل الصبار على رموشك لبضع دقائق واتركيها لمدة 30 دقيقة، اغسليه بعدها وكرري ذلك يوميًا.





3. قشور الليمون





وفقا لدراسة وجد أن زيت الليمون يمكن أن يساعد في نمو الشعر بشكل أسرع، وبالتالي تكثيف الرموش أيضًا، فتوفر قشور الليمون نفس الفائدة من إعطاء رموش طويلة.

فقد تحتاج إلى تقشير 1-2 ليمون وإضافة بضع ملاعق من زيت جوز الهند فيه، ثم اضغطي على الليمون المقشر لعصرها واستخراج الزيت، اتركيه لمدة ليلة ثم ضعيه في الصباح باستخدام كرة قطنية، اغمسي الكرة القطنية فيها وضعيها على خط الرموش العلوية والسفلية لحماية عينيك، واتركيه لساعات ثم اغسليه، يمكنك تكرار ذلك مرتين في اليوم على الأقل في الأسبوع.





4. الفازلين

يساعد الفازلين في الحفاظ على ترطيب البشرة وتغذيتها، كما يمكن أن يساهم أيضًا في الحصول على رموش أطول، ويمكنك استخدامه لنمو الحاجب أيضًا، ببساطة ضعيه على رموشك قبل النوم، لكن كوني حذرة حتي لا يدخل عينيك، دلكي بلطف باستخدام الفازلين وانتظري نتائج مبهرة، فهو واحد من أبسط العلاجات المتاحة بسهولة والموجودة في كل أسرة تقريبًا، كما يجعل النمو أسرع ويجعل الرموش قوية وناعمة، تذكري أن تضعيه على الجفون أيضًا، ثم اغسلي الفازلين بغسول وجهك صباحًا، فسوف يساعد أيضًا في منع تكسر رمش العين.





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5. الشاي الأخضر