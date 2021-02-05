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فن

دينا فؤاد تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:32 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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مصطفى كرم

هنأت الفنانة دينا فؤاد النادي الأهلي بعد الفوز على فريق الدحيل القطري في أولى مباريات كأس العالم للأندية.

ونشرت دينا فؤاد عبر حسابها بانستجرام صورة للاعبي الأهلي وعلقت قائلة " ‬‏‪الأهلى وبس مبروووووك الشياطين الحمر

وفاز الأهلي امس على منافسه الدحيل القطري  بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف  في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة

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