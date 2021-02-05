ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف Galaxy Z Fold3 و Z Flip 3 القابلة للطي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:14 ص
تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف Galaxy Z Fold3 و Z Flip 3
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق هاتفى Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip 3 القابلان للطى، فى شهر يوليو القادم، قبل أشهر عند الموعد المقرر لهما. 

وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج ستعتمد إطلاق هواتفها القابلة للطى هذا العام بوقت مبكر عند موعدها المتعارف عليه فى شهر سبتمبر وذلك فى محاولة للاستحواذ على حصة أكبر فى سوق الهواتف ولإعطاء وقت كااف لشراء الهواتف مع الشركات الأخرى المنافسة.  


واعتمدت شركة سامسونج استراتيجية جديدة هذا العام فى إطلاق هواتفها حيث أصدرت أول هواتف لها وهى Galaxy S21 فى منتصف شهر يناير الماضى، وذلك على غير المعتاد حيث عادة ما تقوم الشركة بإطلاق أول هواتف رائدة لها فى نهاية شهر فبراير أو بداية مارس.  

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Z Fold3، بشاشة من نوع AMOLED ، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، يتراوح قياسها بين 6.7 بوصة و 6.9 بوصة، وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 القادم، سيأتي دون نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بتقنية الكاميرا أسفل الشاشة.

 وستتأتى الكاميرا الأمامية فى هاتف Galaxy Z Fold 3 بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، مثل هاتف  ZTE Axon 5G الذى يعتبر أول هاتف فى العالم ياتى بكاميرا سيلفى تحت الشاشة. 

وذكرت تسريبات سابقة  أن هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى والذى ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتى الهاتف بدعم قلم S Pen الذكى، وذلك تأكيدا لما قاله بعض المسئولون فى الشركة من أن سامسونج تخطط لتوسيع تجربة S Pen عبر هواتف إضافية مستقبلا. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أنحف وأخف وزنا.. سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي

قبل إطلاقها بأسابيع .. كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S21 ..شاهد

صور مسربة تكشف تصميم هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج

تعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 المنتظر.. وتوقعات بموعد طرحه

بسعر باهظ.. تعرف على نسخة الـ 5G من هاتف سامسونج Galaxy Z Flip

صور مسربة عالية الجودة تكشف تصميم هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطى.. شاهد

ترشيحاتنا

وكالة أمريكية: تركيا تسلم مسلمي الأويجور إلى الصين مقابل لقاح كورونا

الصين تمنح مصر 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

عماد متعب: الأهلي 11 لاعبا والبايرن 11 والمباراة للاستماع

زيادة الرسوم والضرائب على السيارات 6 % سنويا بقانون المرور الجديد

رئيس الحرمين الشريفين يوجه باعتماد استخدام تطبيق توكلنا ويحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية

سهام صالح تخضع لجلسة تصوير بالأحمر بعد فوز الأهلي على الدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش