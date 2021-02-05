تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف Galaxy Z Fold3 و Z Flip 3 القابلة للطي

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطلق هاتفى Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip 3 القابلان للطى، فى شهر يوليو القادم، قبل أشهر عند الموعد المقرر لهما.





وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج ستعتمد إطلاق هواتفها القابلة للطى هذا العام بوقت مبكر عند موعدها المتعارف عليه فى شهر سبتمبر وذلك فى محاولة للاستحواذ على حصة أكبر فى سوق الهواتف ولإعطاء وقت كااف لشراء الهواتف مع الشركات الأخرى المنافسة.









واعتمدت شركة سامسونج استراتيجية جديدة هذا العام فى إطلاق هواتفها حيث أصدرت أول هواتف لها وهى Galaxy S21 فى منتصف شهر يناير الماضى، وذلك على غير المعتاد حيث عادة ما تقوم الشركة بإطلاق أول هواتف رائدة لها فى نهاية شهر فبراير أو بداية مارس.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف Z Fold3، بشاشة من نوع AMOLED ، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، يتراوح قياسها بين 6.7 بوصة و 6.9 بوصة، وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف Galaxy Z Fold3 القادم، سيأتي دون نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بتقنية الكاميرا أسفل الشاشة.





وستتأتى الكاميرا الأمامية فى هاتف Galaxy Z Fold 3 بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، مثل هاتف ZTE Axon 5G الذى يعتبر أول هاتف فى العالم ياتى بكاميرا سيلفى تحت الشاشة.





وذكرت تسريبات سابقة أن هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى والذى ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتى الهاتف بدعم قلم S Pen الذكى، وذلك تأكيدا لما قاله بعض المسئولون فى الشركة من أن سامسونج تخطط لتوسيع تجربة S Pen عبر هواتف إضافية مستقبلا.







